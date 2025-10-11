Emocionantes cheques de dote por valor de 3.000 millones de IDR, ¿cómo se diferencia entre cheques reales y falsos?

Pacitán, VIVA – Los padres de la novia, Sheila, hablaron tras la boda viral de Sheila y Mba Tarman hace unos días. El matrimonio entre ambos fue ampliamente discutido porque mahar dado por Mbah Tarman en forma de controlar por valor de 3.000 millones de IDR.

Es cierto que la madre de Sheila, Kana Kumalasari, dijo que Tarman le dio una dote en forma de cheque por valor de 3.000 millones de IDR en ese momento. Kana incluso dijo que su hijo y su nuera también planeaban buscar el cheque. Sin embargo, no estaba seguro de si su hijo y sus suegros habían cobrado el cheque.

«Sí, se trata del cheque de dote, sí. Lo que eso significa es en forma de cheque, no en efectivo, eso es cierto. Se desembolsó como se indica en el cheque hoy (10)», dijo, citado en la transmisión de YouTube de Jtv Pacitan, el sábado 11 de octubre de 2025.

En la misma ocasión, Kana también negó los informes que decían que su yerno se escapó con su motocicleta porque el cheque valía Rp. 3 mil millones eran falsos, como circuló ampliamente en las redes sociales. Dijo que su yerno y su hijo estaban de luna de miel y le habían pedido permiso.

«Esas son noticias falsas, en realidad no son vagas, ¿verdad? Es una luna de miel, una luna de miel. Decirme adiós ayer alrededor de las 9 en punto. (No hay ningún elemento vago) no hay nada. Decir adiós ‘estoy jugando’ y luego no volver a casa esa tarde no significa que no te despediste, fue una videollamada ‘me voy a casa en Purwantoro’, tengo una pensión allí vendiendo así que básicamente son dos casas aquí y en Purwantoro», dijo.

En medio de todas estas noticias, ¿cómo podemos diferenciar realmente entre cheques bancarios auténticos y falsos? Desde la página Identityguard.com, aquí hay varias señales de que un cheque bancario es falso y de las que debe tener cuidado.

1. Perforaciones irregulares (o microperforaciones)

Revise los lados de su cheque para ver si hay bordes ásperos. Los cheques genuinos generalmente están perforados y tienen al menos un borde rugoso.

La falta de perforaciones y bordes ásperos pueden indicar dinero falso. Los estafadores utilizan cada vez más sus propias impresoras MICR para imprimir sus propios cheques. Estos cheques pueden tener microperforaciones difíciles de encontrar.