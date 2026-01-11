Emocionante tema de trampas en la selección SIP, Bripka ST aprueba aunque las puntuaciones no cumplen con los objetivos, esta es la excusa de la Policía Regional de Maluku

Ambón, VIVA – La policía regional de Maluku proporcionó aclaraciones sobre la circulación de acusaciones. práctica fraude interno Selección Escuela de Inspectores de Policía (SIP) Año fiscal 2026 en Policía Regional de Molucasespecialmente en lo que respecta a la graduación de uno de los participantes de la selección, Bripka ST.

La Policía Regional de Maluku enfatizó que todo el proceso de selección educación El SIP FY 2026 se ha implementado con los principios de BeTAH, a saber, Limpio, Transparente, Responsable y Humano, de acuerdo con las disposiciones aplicables dentro de la Policía Nacional.

Esta confirmación fue transmitida como aclaración del informe de uno de los medios en línea que mencionaba la supuesta práctica. infiel en la selección SIP en la Policía Regional de Maluku. Su partido declaró que los medios en línea que informaban que había acusaciones de prácticas fraudulentas en la Selección SIP 2026 en la Policía Regional de Maluku con respecto a la graduación de ST Bripka eran falsos y no se basaban en hechos.

Se explicó que se declaró que Bripka ST había pasado la Clase de Selección SIP 55-56 a través de la cuota del Premio del Jefe de Policía. Esta vía es una de las vías oficiales en la educación para el desarrollo de la Policía Nacional que se otorga a los miembros que reciben premios de liderazgo por sus logros, dedicación y servicio.

«Debe entenderse que la educación de la Escuela de Inspectores de Policía (SIP) es educación para el desarrollo profesional, y en ella hay un camino para los premios de liderazgo. En este caso, el premio del Jefe de Policía Nacional y el premio del Jefe de Policía Regional de Maluku. La evaluación de este camino es prerrogativa del liderazgo, que se lleva a cabo sobre la base de disposiciones y mecanismos legales», dijo la jefa de relaciones públicas de la policía regional de Maluku, comisionada de policía Rositah Umasugi, citada el domingo 11 de enero de 2026.

En cuanto al proceso de selección, SDM La policía de Maluku destacó que Bripka ST participó en todas las etapas de la selección educativa SIP de principio a fin como los demás participantes. No se omite ni excluye ninguna etapa de selección.

Así lo demuestra la ausencia de Bripka ST y el acta del proceso de selección. La policía de Maluku también afirmó que es incorrecto decir que Bripka ST no participó en las etapas de selección de la Prueba de Conocimientos Policiales (TPK).

Así, la Policía Regional de Maluku evalúa que los informes que mencionan prácticas fraudulentas en el proceso de selección del SIP 2026 no coinciden con los hechos sobre el terreno.

Luego, respondiendo a la cuestión de los puntajes de las pruebas psicológicas que se decía que no alcanzaban la calificación aprobatoria, Recursos Humanos de la Policía Regional de Maluku explicó que en la ruta del premio había disposiciones especiales para la selección para la educación para el desarrollo.