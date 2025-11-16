Emocionante por los tigres en Ragunan, las colas delgadas y la comida traída a casa por los agentes, el gobernador Pramono revela los hechos

JacartaVIVA – Video tigre en el parque de vida silvestre Ragunán quien parecía delgado y caminaba dentro de la jaula, causó revuelo entre los internautas.

Los agentes fueron acusados ​​de llevarse las raciones a casa. alimentarpara que los animales salvajes mueran de hambre. Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung inmediatamente descartó la noticia.

Confirmó que no existe ninguna práctica de reducción de la alimentación animal en Ragunan. También aseguró que todos los animales en Ragunan estuvieran en condiciones saludables. Pramono admitió que lo había comprobado.

«No, lo he comprobado. Eso es todo», dijo el domingo 16 de noviembre de 2025.



El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el hospital islámico Cempaka Putih

El ex secretario del Gabinete incluso bromeó y advirtió a cualquiera que se atreviera a manipular alimentos para animales en Ragunan. El Parque de Vida Silvestre de Ragunan también destacó que la alimentación se realiza según lo previsto y que el equipo médico controla periódicamente el estado de salud del animal.

«Si te atreves a quitarle la comida a mi cachorro de tigre, el tigre no saldrá más tarde», dijo.

El Ragunan Wildlife Park ha abierto la ‘Noche en el zoológico de Ragunan’ a partir del sábado 11 de octubre de 2025.

Este programa se llevará a cabo todos los domingos por la noche con un horario de atención de 18.00 a 22.00 WIB.

La jefa de la Unidad de Gestión del Parque de Vida Silvestre de Ragunan (UP TMR), Endah Rumiyati, dijo que su grupo había llevado a cabo una simulación y un estudio exhaustivos sobre el programa Noche en el Zoológico de Ragunan.

«Hemos llevado a cabo una simulación y un estudio exhaustivos sobre la implementación técnica de las operaciones nocturnas en el zoológico de Ragunan», dijo Endah a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.

Endah afirmó además que en Ragunan Tonight, los cuidadores del zoológico ofrecerán alimentación animal y atracciones educativas en un horario predeterminado.

Mientras tanto, Endah confirmó que su grupo había elegido tipos de animales que están activos durante la noche para que esta actividad no perturbe el bienestar de los animales.