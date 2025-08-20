Emocionante pero controvertido, Corea hace que conducir como un juego para reducir el accidente

VIVA -Encontratos de todo el mundo compiten para hacer que las carreteras sean más seguras. Corea South eligió un enfoque único: convertir el comportamiento de conducción en un juego. Esta innovación, según TMAP, ha demostrado ser efectiva para suprimir la cantidad. accidentepero también desencadena preocupaciones sobre la privacidad.

TMAP, solicitud Navegación popular en Corea, introduciendo la característica de «puntuación de conducción» que calcula la calidad conduciendo Los usuarios se basan en datos Telemetría como aceleración, frenado, doblado y velocidad. Conductor Obtenga un puntaje de acuerdo con la agilidad y la calma de conducción. Este puntaje se puede intercambiar por descuentos de seguro u otros premios.



Waze y Google Maps Ilustraciones.

Según un informe que se refiere a los datos internos de TMAP, entre 2018 y 2020, se cree que este programa logró evitar alrededor de 31,366 accidentes. Esta cifra se obtiene a través de una relación de tasas de accidentes entre los conductores con puntajes altos y bajos, con configuraciones de kilometraje. Hasta finales de 2024, más de 19 millones de usuarios se habían unido, y alrededor de 10 millones de ellos recibieron beneficios como descuentos.

Esta innovación fue seguida rápidamente por una serie de otras aplicaciones: Cocoa Map lanzó un sistema similar en 2022, el mapa de Naver siguiendo en 2024, incluso los servicios de alquiler de automóviles como SOCAR también aplicaron este concepto. Curiosamente, este puntaje es público y se muestra en la aplicación, permite a los usuarios comparar su rendimiento con otros controladores directamente.

Chun Ji-yeon del Corea Insurance Research Institute dijo que este sistema creó una «competencia que beneficia a todas

Sin embargo, este progreso viene con los precios, especialmente relacionados con la privacidad. La práctica de recopilar y publicación de datos de comportamiento de conducción causa preocupación. En los Estados Unidos, se han presentado casos legales contra Lexisnexis y General Motors relacionados con el mal uso de datos similares. Esto marca el cambio potencial del sistema voluntario a la supervisión masiva con protección inadecuada.

En general, este experimento coreano muestra que el enfoque basado en incentivos (zanahoria) puede alentar efectivamente el comportamiento responsable, pero también abre un discurso crítico sobre cómo se recopilan y usan los datos confidenciales. Si no está regulado correctamente, el puntaje que originalmente estaba dirigido a la motivación podría ser un medio de supervisión que no fue realizado por el público.