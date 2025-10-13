Emocionante Ojol golpeado en Koja, este es el destino de los perpetradores ahora

JacartaVIVA – Hombre con iniciales RLL (36), autor paliza hacia los mototaxis en línea (mototaxi) con las iniciales HN (26) en Jalan Koramil, aldea de Rawa Badak Selatan, distrito de Koja, norte de Yakarta, el domingo 12 de octubre de 2025, fue arrestado por la policía.

«Detuvimos al perpetrador algún tiempo después del incidente de la golpiza en el área de Koja», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal (Kasat Reskrim) de la policía metropolitana del norte de Yakarta, el comisionado de policía Onkoseno Gradiarso Sukahar, el lunes 13 de octubre de 2025.

Por sus acciones, el autor estaba sujeto al artículo 170 del Código Penal (KUHP) sobre abusos con una amenaza máxima de cinco años de prisión.

El autor también fue objeto del artículo 351 del Código Penal sobre malos tratos, que conlleva una pena máxima de prisión de dos años. Además de detener al autor, los agentes de policía tomaron declaración a cinco personas que son testigos. Se trata de hombres con las iniciales AL (36), FPM (23), SL (35), AVH (21) y el perpetrador SS (22).

Los agentes recogieron varias pruebas de las palizas en forma de un teléfono móvil y una carta post mortem. Dijo que el arresto del perpetrador se llevó a cabo después de que el Equipo Opsnal de Resmob recibió informes del público de que había una conmoción en el área de Gg Kenangan Koramil.

A continuación, el Equipo Resmob Opsnal llevó a cabo un examen del sospechoso que llevó a cabo la golpiza. El autor fue detenido por miembros de la Unidad Móvil de Investigación (Resmob) y otras dos personas en calidad de testigos fueron detenidas por personal de la policía de Koja.

A continuación, el equipo llevó inmediatamente al perpetrador y las pruebas a la Jefatura de Policía Metropolitana del Norte de Yakarta para obtener más información. Anteriormente, circuló en las redes sociales un video sobre un conductor de mototaxi (ojol) en línea que fue víctima de una golpiza por varias personas el domingo por la tarde. (Hormiga)