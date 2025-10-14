Emocionante exposición radiactiva en el área industrial de Cikande, el Ministro de Industria lo confirma

Jacarta – En armas Industria Moderno CikandeSerang, Banten, hay exposición a la radiación de cesio-137 (Cs-137) o radioactivo. Este fenómeno se produjo como resultado de la entrada de camarón exportado que se decía que portaba la contaminación.

En respuesta a esto, el Ministro de Industria (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, garantizó la seguridad pública y la sostenibilidad de la inversión en la zona. Todas las medidas de mitigación y manejo se llevan a cabo de manera coordinada entre ministerios para no tener un impacto en la salud pública o la sostenibilidad de las actividades industriales.

«Estamos comprometidos a garantizar que todas las actividades industriales en Indonesia, incluida la zona industrial de Cikande, se desarrollen de acuerdo con los principios seguridad publica y cumplir con los estándares ambientales y de salud aplicables. Esta cuestión de la radiación debe abordarse de forma rápida, científica y transparente para no perturbar la confianza del público en el producto. fabricación a nivel nacional», dijo Agus, citado en su declaración del martes 14 de octubre de 2025.

Agus dijo que su partido continúa coordinando con el Ministerio Coordinador de Alimentación, la Agencia de Supervisión de la Energía Nuclear (BAPETEN). Además, los gobiernos locales inventarian y controlan la posible contaminación de las fuentes de radiación detectadas.

Sobre la base de los resultados de la coordinación inicial, los esfuerzos de mitigación se han llevado a cabo de manera mensurable con monitoreo directo en el campo por parte de un equipo conjunto interministerial/institucional.

El gobierno, a través del Ministerio Coordinador de Alimentación, ha formado un Grupo de Trabajo para el Manejo de los Peligros de la Radiación del Radionúclido de Cesio-137 y la Salud Pública en Riesgo de Impacto. Ministerio de Industria Conviértase en un miembro activo del grupo de trabajo.

Polígono industrial moderno de Cikande.

El Ministerio de Industria destaca que se mantiene la seguridad de las materias primas, los procesos productivos y la distribución de productos industriales en la zona. No hubo indicios de que la exposición a la radiación afectara la cadena de suministro o la calidad de los productos manufacturados.

«Queremos enfatizar que los productos fabricados en Indonesia son seguros y cumplen con los estándares internacionales de calidad. El Ministerio de Industria lleva a cabo rutinariamente supervisión y certificación de calidad a través de instituciones de estandarización industrial. Por lo tanto, el público no necesita preocuparse por la seguridad de los productos en circulación», dijo Agus.

En un contexto global, la cuestión de la seguridad pública es un factor importante para mantener la confianza de los mercados exportadores en los productos nacionales. Por esta razón, el Ministerio de Industria también está coordinando activamente con agencias relacionadas para garantizar que el manejo de este problema de radiación no afecte la reputación de la industria indonesia en el mercado mundial.