Emocionante conversación entre Aura Kasih y Lisa Mariana sobre motos gemelas

Jacarta – El mundo virtual vuelve a estar lleno de interacción. Aura Kasih Y mariana lisa que ahora está en el centro de atención debido a cuestiones delicadas relacionadas con el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil.

Su conversación sobre la motocicleta del mismo color provocó una acalorada discusión en las redes sociales. ¡Vamos, desplázate más!

En los últimos tiempos, Lisa Mariana ha realizado frecuentemente publicaciones que han llamado la atención del público. Se refirió a la acusación de que Aura Kasih era la amante de Ridwan Kamil y dijo que el artista estaba transfiriendo sus bienes porque temía verse involucrado en un caso de corrupción.

«Vende su MBL2 para solucionar el error de información A1», dijo Lisa Mariana, en Instagram, citada el domingo 28 de diciembre de 2025.

La cosa no quedó ahí, Lisa Mariana también compartió una foto de una Vespa amarilla y comparó el vehículo con el de Aura Kasih. Se dice que la motocicleta de colores brillantes está relacionada con la figura de Ridwan Kamil porque supuestamente se la regaló el ex gobernador.

Además, los rumores sobre la cercanía de Aura Kasih y Lisa Mariana con el mismo hombre continúan difundiéndose y son ampliamente discutidos.

«Nuestras motos son del mismo color», dijo Lisa Mariana en la carga.

Inesperadamente, Aura Kasih finalmente respondió directamente a la carga a través de la columna de comentarios. Esta cantante y actriz invitó a Lisa Mariana a hacer sunmori, término utilizado para las actividades de conducción los domingos por la mañana.

«Cuss sunmori dutt», escribió Aura Kasih en la columna de comentarios.

La participación de Aura Kasih en la conversación sorprendió a Lisa Mariana. Cuestionó si el comentario fue escrito directamente por Aura o simplemente por el administrador de la cuenta.

«¿Qué es esto, Mimín?» preguntó Lisa Mariana.

Aura Kasih aparentemente respondió al comentario y respondió a la invitación para determinar el propósito de conducir.

«Quiero sunmori, dutt…», respondió Aura Kasih nuevamente.

Esta cálida y sorprendente interacción fue respondida nuevamente por Lisa Mariana, quien admitió que Aura Kasih quería llevarla a cualquier parte.

«Ahhh a dónde voy, heyukkkk», dijo.

Esta breve pero cuestionable conversación logró robarse la atención del público. Muchos internautas sospechan que los dos están mostrando cercanía deliberadamente o en realidad se están burlando el uno del otro de una manera sutil.