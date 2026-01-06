Emocionante cocina MBG en Sragen, junto a la pocilga, a la que se le pide cerrar

Surakarta, VIVA – Cocina Comidas nutritivas gratis (MBG) Unidad Nacional de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en el distrito de Sambungmacan, Regencia SragenJava Central recibió la atención después de que su ubicación resultó estar al lado de pocilga.

?Se sabe que la pocilga pertenece a Angga Wiyana Mahardika (44). Se reunió en su residencia en Dukuh Kedung Banteng, RT 41, Banaran Angga Village con su esposa, Juta Emila (43) y finalmente abrió la voz.

Angga dijo que el corral de cerdos había estado en pie mucho antes de que se estableciera el plan. cocina mbgIncluso existía antes de que él naciera. Angga dijo que continuó con el negocio de la pocilga de su padre.

«Este negocio ha sido heredado de mi padre durante generaciones. Si cuentas, esta jaula ha estado aquí durante más de 5 años. He continuado con ella desde que estaba en la escuela secundaria después de la muerte de mi padre. Durante ese tiempo, los residentes locales nunca tuvieron problemas», dijo Angga, el martes 6 de enero de 2026.

Cocina MBG o SPPG en Sambungmacan, Sragen Regency, cerca de la pocilga

Admitió que no había habido confirmación previa para que su partido mantuviera conversaciones. Sin embargo, se le pidió a su partido que cerrara el negocio de pocilgas a través de un tercero o del director local de RT.

«De repente apareció MBG, no hubo confirmación de allí para consultarme. ¿Por qué de repente quiso cerrar (la pocilga) así? Sí, el problema fue que de repente quiso cerrar mi negocio», dijo

Según él, las tierras de MBG pertenecían originalmente a su hermano. El terreno de 700 metros fue comprado originalmente por alguien con el plan inicial de construirlo como supermercado. Sin embargo, con el paso del tiempo, en el terreno se construyó la cocina MBG.

Dijo que el MBG, a través del jefe de la RT local, hizo una carta de declaración con las firmas de los residentes locales pidiéndoles que cerraran su negocio de pocilgas.

Después de que se emitió la carta, Angga escribió una contracarta a los residentes locales indicando que la pocilga no era un problema para los residentes locales con su firma en un sello.

«Estoy abierto a sentarnos juntos, en mi subdistrito también quiero, donde quiera, pero MBG no tiene respuesta. Si quieren ser reubicados para recibir una compensación, yo también lo quiero, pero no dañen a mi lado, debe ser mutuamente beneficioso», explicó.