Emocionante coche privado propiedad de la policía utilizado por los autores del robo

Takalar, VIVA – Un vídeo que muestra a decenas de vecinos destruyéndolo. móvil El sedán Toyota Agya amarillo se volvió viral en las redes sociales.

En el vídeo, los residentes parecen tan emocionados que volcan el coche que se cree pertenece al perpetrador. robo quien se dio a la fuga abandonando su vehículo.

El incidente ocurrió en Pattiro Hamlet, aldea de Moncongkomba, distrito de South Polongbangkeng, Takalar Regency, South Sulawesi, el lunes 20 de octubre, y actualmente está siendo investigado por la policía.

«Este caso todavía está bajo investigación», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Takalar, AKP Hatta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Según la información la policiaEl incidente comenzó cuando un hombre llegó a la casa del imán de la aldea de Moncongkomba, Sainal Daeng Gajang, utilizando un automóvil Toyota Agya con matrícula DD 1188 SSR. El hombre es sospechoso de querer cometer un robo.

Luego, el autor entró en la casa y detuvo a los ocupantes. Sin embargo, una de las víctimas logró escapar y gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Entrando en pánico al escuchar los gritos, el perpetrador se escapó, dejando su auto en el lugar.

Los residentes, molestos porque no lograron atrapar al perpetrador, dañaron y volcaron el automóvil.

«La víctima presentó una denuncia policial por sospecha de intento de robo, ya que no faltaba ningún objeto. El autor sigue siendo perseguido», explicó Hatta.

La situación se volvió más complicada después de que los residentes encontraron documentos de identidad de la policía en el coche. Este hallazgo desató varias especulaciones en la comunidad, incluidas acusaciones de participación policial en el caso.

«Sí, es cierto que hay una identidad de un miembro de la policía a nombre de AKP SL, un miembro de la policía portuaria de Makassar», dijo Hatta.

Luego, la policía de Takalar se coordinó con el AKP SL. Los resultados de la aclaración demostraron que el coche pertenecía a AKP SL, pero el vehículo fue prestado por el presunto autor.

«El miembro de la Policía Nacional es el propietario del vehículo prestado por el presunto autor del intento de robo», añadió Hatta.

La policía afirmó que había obtenido la identidad del perpetrador con las iniciales IN y que ahora estaban buscando su paradero.

«Su paradero aún está bajo investigación», afirmó Hatta.

tvOne Sulawesi del Sur/Idris Tajannang