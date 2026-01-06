Emocionante arresto de periodistas en Morowali, la policía finge que no tiene nada que ver con su profesión, pero…

MorowaliVIVA – Detención una persona periodista con las iniciales R en Torete Village, distrito de Bungku Pesisir, Morowali Regency se volvió viral en las redes sociales.

Muchos internautas cuestionaron el motivo del arresto, pero la policía de Morowali confirmó que así fue. puro acciones relacionadas criminal combustiónNo es una profesión de víctima.

El jefe de policía de Morowali, comisionado adjunto de policía Zulkarnain, afirmó que las acciones contra R se llevaron a cabo basándose en pruebas contundentes sobre el presunto incendio de la oficina del PCR en la aldea.

«El manejo de este caso no está en absoluto relacionado con la profesión de periodista en cuestión. Esto es puramente policial con respecto al presunto acto criminal de incendio provocado en la oficina del PCR en Torete Village», dijo Zulkarnain citado el miércoles 8 de enero de 2026.

Zulkarnain argumentó que el arresto se realizó después de que los investigadores hubieran reunido pruebas suficientes. Esta evidencia incluye declaraciones de testigos, los resultados de la escena del crimen (TKP), los restos de bombas molotov encontradas, así como imágenes de video que muestran el acto de lanzar fuego.

«Garantizamos que el proceso de investigación se lleve a cabo de forma transparente y profesional», afirmó.

Además de R, la policía también arrestó a otros dos sospechosos, A (36) y AY (46). Los tres se encuentran ahora detenidos en la policía de Morowali para ser examinados más a fondo.

«Instamos al público a no dejarse provocar por noticias cuya verdad no puede justificarse», afirmó Zulkarnain.

El vídeo viral del arresto de R también recibió una respuesta del presidente del DPRD Morowali, Herdianto Marsuki. Destacó que este caso es un acto puramente delictivo y no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo periodístico de la víctima.

«Después de coordinarnos con la policía, podemos decir que este caso es puramente un caso penal de incendio provocado que ocurrió en la aldea de Torete, distrito de Bungku Pesisir», dijo Herdianto.

Añadió que se pidió a la ciudadanía mantener la calma y no dejarse provocar por la información que circula en las redes sociales.

«Instamos al público a no dejarse provocar por temas descabellados que se desarrollan en los medios», dijo nuevamente.