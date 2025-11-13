Emocionante acción de la policía para hundir en el mar gases de escape confiscados, diciendo que se habían convertido en un plantado.

El Árbol, VIVA – La iniciativa de la Dirección de Tráfico (Ditlantas) de la Policía Regional de Bangka Belitung de convertir miles de gases de escape confiscados en plantados en las aguas de Rebo, Sungailiat, ha recibido gran atención pública. La acción, que se llevó a cabo hace algún tiempo, pretendía originalmente ser un esfuerzo por preservar el medio marino, pero en realidad generó debate tras la aparición del vídeo. viral en las redes sociales.

Como se cita VIVA Automotriz de la cuenta @faktaindoJueves 13 de noviembre de 2025, la carga muestra a los agentes derribando una serie de miles de plantados. tubo de escape al mar. La carga se vio inmediatamente inundada de comentarios de los internautas. Muchos consideran que este paso es ecológicamente inapropiado.

«Simplemente dañar el ecosistema marino. Eso es lo que debería ser». la policia más creativo y más sabio. «Eso es hierro, no residuos orgánicos que pueden descomponerse», escribió un internauta.

Otros comentarios también dijeron que esta acción no fue una solución, sino que trasladó el problema.

«Estoy seguro de que es realmente un error resolver un problema provocando otro problema». escribió otra cuenta que también destacó esta política.

Anteriormente, el comisario de la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Babel, Pringadhi Supardjan, explicó que esta actividad era una forma de preocupación de la Policía por el medio ambiente y era el resultado de la coordinación con varias partes relacionadas.

«De los 2.100 tubos de escape resultantes del control desde 2017, los procesamos en cinco plantados que fueron hundidos en el mar de Rebo. Esto garantiza que no se desperdicien y al mismo tiempo ayuda a proteger el ecosistema marino», dijo en el sitio web oficial. Relaciones Públicas de la Policía.

Además de bajar los plantados, la actividad también implicó la plantación de plantones de anacardo y pino en la zona de Playa de Rebo. Esta acción forma parte del programa Police Greets, que incentiva a los policías a estar más cerca de la comunidad a través de actividades sociales y ambientales.

Sin embargo, en medio de esta apreciación y buenas intenciones, la atención pública continúa centrándose en los impactos ambientales. Los internautas pidieron a la policía regional de Babel que reconsiderara los métodos de utilización de los bienes confiscados para hacerlos más seguros para el ecosistema marino, por ejemplo mediante el reciclaje o la educación pública.