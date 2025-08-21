¡Emocionante! 4 jugadores del equipo nacional indonesio en la liga tailandesa se endurecerán con el ex Tottenham Andros Townsend

Tailandia, Viva – La liga tailandesa esta temporada está atrayendo cada vez más la atención del público de fútbol asiático. Porque, varios jugadores indonesios ahora están trabajando en la competencia y competirán con estrellas experimentadas de Inglaterra, Andros Townsendquien alguna vez defendió Tottenham Hotspur y Palacio de Cristal.

Leer también: Esperando el regreso de Marc Klok en el equipo nacional indonesio después de perderse 1.5 años



Townsend se unió oficialmente al Kanchanaburi Power Promotion Club, haciendo que la competencia de la Liga Tailandesa sea aún más prestigiosa.

La siguiente es una lista de jugadores indonesios que se desempeñaron en la Liga Thai esta temporada:

Leer también: La clasificación de la Copa U-16 AFF después del equipo nacional femenino indonesio U-16 Gasak Timor Leste 6-0





Buriram United Player Sandy Walsh Foto : Instagram @buriramunitedficial

Leer también: Arsenal Tikung Tottenham En la búsqueda de Eberechi Eze, el derby del norte de Londres se está calentando



La presencia de los jugadores Equipo nacional indonesio En la liga tailandesa claramente en el centro de atención, teniendo en cuenta que obtendrán una valiosa experiencia enfrentando a ex jugadores de la Premier League como Townsend. Además, estos cuatro jugadores también tienen el potencial de mejorar la calidad de cada club.

El partido que reunió al club con jugadores indonesios contra el poder de Kanchanaburi ciertamente fue esperado con entusiasmo. El duelo no es solo un partido de la liga, sino también un espectáculo de la capacidad de los jugadores indonesios a nivel internacional contra las estrellas que han tenido una carrera en una de las mejores ligas del mundo.

Con una combinación de jugadores locales de calidad, las mejores legiones extranjeras, así como la presencia de jugadores indonesios, se predice que la Liga Thai esta temporada será una de las competiciones más interesantes en la región del sudeste asiático.