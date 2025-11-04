Emocionado por ser sospechoso de tener un romance con Hamish Daud, Hotman Paris busca el número de teléfono de Sabrina Alatas

Jacarta – El mundo del espectáculo indonesio ha vuelto a quedar conmocionado por la inesperada actitud de un famoso abogado. Hotman París Hutapea. A través de su última subida en Instagram, Hotman busca abiertamente un número de teléfono Sabrina Alatasuna mujer que luego se dijo que era la tercera persona en el hogar Hamish Daud Y raisa Andriana.

En su carga, Hotman mostró un retrato de Sabrina Alatas, pero no fue la foto la que se convirtió en el centro de atención del público, sino la aguda declaración satírica que escribió. ¡Vamos, desplázate más!

Hotman destacó la relación entre el romance y las condiciones financieras que a menudo desencadenan conflictos domésticos.

«¡Cuidado, la belleza sólo dura un momento! ¡Un hombre guapo pero arruinado rápidamente se convertirá en amargura y disgusto! Si eres hermosa, busca un hombre exitoso con un futuro de seis lambos». escribió Hotman Paris en Instagram, citado el martes 4 de noviembre de 2025.

Sin detenerse ahí, Hotman también citó una declaración que, según afirmó, provenía del presidente de los Estados Unidos, al tiempo que destacó su experiencia en el manejo de varios casos de divorcio.

«Según el presidente de los Estados Unidos: ¡La mayoría de los divorcios se deben a la falta de dinero! ¡¡Hotman ha manejado muchos casos de divorcio, guapo al principio pero repugnante al final!!» Hotman enfatizó.

Luego se refirió al caso de un ex miembro de la RPD y de actores que experimentaron dificultades financieras en su vejez. Aunque Hotman Paris tiene un rostro hermoso, esto no garantiza que su hogar durará hasta la vejez.

«Mire el caso del hermoso ex miembro de la RPD, el segundo hombre es guapo pero ¡solo le pide un crédito a su esposa! Recuerde, muchos actores masculinos que actuaron en telenovelas y películas en su vejez son indigentes en Indonesia. ¿Por qué??» continuó.

Al cerrar su carga, Hotman hizo una declaración que inmediatamente provocó revuelo en el ciberespacio. Anotó su curiosidad y buscó el número de teléfono de Sabrina Alatas. Se desconoce cuál era el objetivo de Hotman Paris al buscar el contacto del chef.

«(¿Alguien sabe el número de contacto de Sabrina?)», escribió.

El nombre Sabrina Alatas, o quien familiarmente se llama Sasha, ahora está en el foco de atención pública luego de ser vinculada al tema de un romance que arrastró el nombre de Hamish Daud.