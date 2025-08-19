Emocionado por los problemas salariales de los miembros del DPR aumentaron Rp3 millones al día, la confesión de Kris Dayanti detalló miles de millones de asignaciones para hacer que

Yakarta, Viva – Problemas en aumentos salarios de los miembros del DPR Se dice que RI alcanza RP. 3 millones por día para ser ampliamente discutido por el público. Esta polémica hace que las personas resalten la cantidad de ingresos recibidos por los representantes de las personas.

Leer también: Se reveló el origen del nombre Kris Dayanti, tomado de las enseñanzas católicas



En medio del calor de la conversación, un viejo video con cantantes y ex miembros del DPR, Kris DayantiDe vuelta en el centro de atención de las redes sociales. ¿Cómo qué? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El video vino del podcast Akbar Faizal sin censura que se cargó hace tres años en YouTube. En el programa, Akbar Faizal, quien también era miembro del Parlamento, le preguntó a Kris Dayanti directamente sobre el salario que recibió mientras servía.

Leer también: El salario viral de la Cámara de Representantes aumenta Rp90 millones por mes, Puan Maharani: No hay aumento



«¿Cuánto es el salario de los miembros de DPR ahora?» preguntó Akbar Faizal, citado el martes 19 de agosto de 2025.

Al escuchar esta pregunta, Kris Dayanti sonrió mientras enfatizaba que había muchos descuentos en los salarios de los miembros de la junta. Pero finalmente detalló la cantidad recibida.

Leer también: Se dice que el salario de los miembros del DPR aumentó a Rp 3 millones por día, Puan respondió



«Cada 1, Rp. 16 millones, en el quinto Rp59 millones si no me equivoco. Sí, ya», respondió a la esposa de Raúl Lemos.

Sin parar allí, Akbar Faizal nuevamente presionó para que la diva fuera más abierta.

«¿Entonces los otros? El completo», dijo.

Kris Dayanti luego explicó la existencia de fondos de aspiración que se convirtieron en una de las instalaciones de los miembros del DPR.

«Los fondos de aspiración son realmente obligatorios para nosotros, el nombre también es un dinero estatal. Nuestros fondos de aspiración son cada receso de nuestros Rp450 millones cinco veces al año», dijo la madre de Aurel Hermansyah.

Según él, los fondos se utilizan para absorber las aspiraciones de las personas en varios puntos.

«También tenemos que absorber aspiraciones, lo que significa que en cada 20 puntos de nuestra presencia», agregó.

Además de los fondos aspiracionales, también reveló el presupuesto para la visita del distrito electoral (DAPIL).

«Saiki (ahora) somos RP140 millones, 8 veces al año», explicó.

Además, Kris Dayanti afirmó que ella trató de llevar a cabo sus deberes como representante del pueblo en serio.

«Y lo siento, mis mayores, si me equivoco, pero significa que intentaré lo más posible, me temeré por mi corazón si no transmito mis deberes para los valores sociales», dijo.

También agregó que los fondos existentes deberían ser desembolsados para ayudar a la comunidad.

«Ya el nombre de la otra comida, ya es como si tuviéramos que desembolsar como agua», dijo.

La apertura de Kris Dayanti en el video volvió a provocar la fuerte reacción de los ciudadanos. Muchos comparan el gran ingreso del oficina con las condiciones económicas de las personas pequeñas.

«El salario de la gente 1.5 millones solo sudando, realmente funcionarios», dijo los internautas.

«¡Triste! Los salarios de los maestros están lejos de eso», dijo otro.

«El salario es tan grande, pero los resultados para la gente siguen siendo cero», criticaron a los ciudadanos.