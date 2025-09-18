Emmys de Hulk Hogan en Memoriam Bnub debido al apoyo de Trump, dice ex esposa

Hulk HoganLa ex esposa Linda Hogan está hablando de que la difunta estrella de la lucha libre es rechazada del Emmys‘En el segmento de Memoriam, diciendo que cree que se debió a su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista con Entretenimiento semanalLinda Hogan, quien estaba casada con Hulk Hogan de 1983 a 2009, dio a conocer sus sospechas, citando los discursos y apariciones de Hulk en los eventos de la campaña de Trump que llevaron a las elecciones de 2024.

«No puedo probar eso», dijo Linda Hogan a EW. «¡Es solo una suposición, pero deberían haberlo nombrado!»

Los representantes de la academia de televisión no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

Además de su trabajo en pantalla como una de las estrellas más grandes de la World Wrestling Federation (ahora WWE), Hogan también fue actor. Apareció en películas como «Rocky III» (1982) y «No Holds Barred» (1989), así como proyectos de televisión que incluyen «Thunder in Paradise» (1994), su reality show «Hogan Knows Best» (2005-2007) y la serie animada «China, IL» (2011-2015). Murió el 24 de julio a la edad de 71 años después de sufrir un paro cardíaco.

«[Hulk] ¡Tuvo las calificaciones más altas en NBC, superando a toda la otra competencia para ese horario durante años! Linda Hogan dijo sobre su tiempo en la WWF.

«Realmente no puedo decirte por qué lo dejaron fuera», continuó Linda Hogan, y agregó que su teoría de la política es «solo una suposición teniendo en cuenta la forma en que fue tratado en su última aparición en Los Ángeles»

Hulk Hogan no fue el único omisión notable del segmento de los Emmys en Memoriam este año. También se dejaron una estrella «Alice» Polly HollidayLa estrella de «What’s Hays», Danielle Spencer, Graham Greene, Tony Todd y estrella del «Hospital General» Leslie Charleson. También faltaban en el segmento el actor de «King of the Hill» Jonathan Joss, Lynne Marie Stewart de «Pee-Wee’s Playhouse», el actor de «Sopranos» Jerry Adler y «Dennis the Menace», Jay North.