Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Jemma Redgrave Return

Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi y Jemma Redgrave repitirá sus roles para «El apicultor 2«Uniéndose a la estrella Jason Statham, quien interpreta al» apicultor «titular, un ex asesino del gobierno que sale de la jubilación en una búsqueda de venganza.

Jeremy Irons también Devuelve para la secuela al thriller de conspiración de acción, que presenta Kids Martyr como una nueva adición al elenco de Buzzy.

La primera película, dirigida por David Ayer, fue un éxito de taquilla el año pasado con un mundo bruto de $ 162 millones en todo el mundo. Raver-Lampman («The Umbrella Academy», «Central Park») interpretó a Verona Parker, un agente del FBI caliente en el trailer de Adam de Statham, mientras que Naderi («The Better Sister») era el socio de Parker, agente Matt Wiley. Redgrave («Doctor Who», el próximo spin -off «La guerra entre la tierra y el mar») interpretó a Jessica Danforth, la presidenta de los Estados Unidos, enredada en el esquema mortal. También fue la madre de Derek Danforth de Josh Hutcherson, quien fue la principal antagonista de la primera película.

Los detalles de la trama sobre «The Beekeeper 2», que serán distribuidos en todo el mundo por Amazon MGM Studios y producidos y financiados por Miramax, se mantienen en secreto, pero la película ahora está en producción.

La secuela está dirigida por Timo Tjahjanto («Nadie 2», «The Shadow Strays») y escrito por Kurt Wimmer, quien escribió la primera película. Los productores incluyen Statham a través de su banner de Punch Palace Productions, Chris Long a través de Longshot Productions y Wimmer.

Raver-Lampman está representado por CAA, auténtico talento y gestión literaria y el Grupo Nord; Naderi está representado por Luber Roklin Entertainment y Granderson des Rochers; y Redgrave está representado por Conway Van Gelder.