Emmy 2025: Llegadas ejecutivas (galería)

Los líderes de la industria de la televisión reunieron el domingo por la tarde para los 77 ° Premios Emmy, entregados en el Peacock Theatre en el centro de Los Ángeles. Los ejecutivos y motores y agitadores de todo el negocio de contenido se abrieron paso por la alfombra roja para celebrar los mejores y más brillantes de la industria.

David Zaslav Crédito de la imagen: JC Olivera David Zaslav, CEO y presidente de Warner Bros. Discovery, en los 77 premios Emmy de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre en Los Ángeles.

Ted Sarandos Crédito de la imagen: JC Olivera Ted Sarandos de Netflix en los 77 premios en horario estelar de Primetimes celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Pearlena llena Crédito de la imagen: JC Olivera NBC Entertainment y Pearlena Igbokwe de Peacock en los 77 premios EMMY de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Channing Dungey Crédito de la imagen: JC Olivera Channing Dungey, presidente y CEO del Grupo de Televisión Warner Bros., en el 77º premio Emmy de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Jamie Erlicht, Tim Cook, Eddy Cue, Zack Van Amburg Crédito de la imagen: JC Olivera Jamie Erlicht, Tim Cook, Eddy Cue y Zack Van Amburg de Apple en los 77 premios EMMY de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Dana Walden y Alan Bergman Crédito de la imagen: JC Olivera Dana Walden y Alan Bergman de Disney en los 77 Awards de Primetime Emmy celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Casey Bloys y JB Perrette Crédito de la imagen: JC Olivera Casey Bloys de HBO Max y JB Perrette de Warner Bros. Discovery en los 77 premios EMMY de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Grupo CBS Crédito de la imagen: JC Olivera El showrunner «Matlock» Jennie Snyder Urman con George Cheeks de CBS, Amy Reisenbach, Mike Benson, David Stapf y la estrella de «Matlock» Eric Christian Olsen en los 77 premios Emmy de Primetime celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Sue Kroll y Albert Cheng de Amazon Crédito de la imagen: JC Olivera Sue Kroll de Amazon MGM Studios y Albert Cheng de Prime Video en el 77º Premios Emmy de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Cris Abrego y Gloria Calderón Kellett Crédito de la imagen: JC Olivera Cris Abrego, presidente de la academia de televisión y productora ejecutiva/productora ejecutiva, Gloria Calderón Kellett, en los 77º premio Emmy de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Rob Wade Crédito de la imagen: JC Olivera Rob Wade de Fox Entertainment en los 77º Premios Emmy de horario estelar celebrados en el Peacock Theatre el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.