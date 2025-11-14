Emmett Johnson: el próximo gran corredor de Nebraska

Getty

Hubo un tiempo en que los corredores de Nebraska estaban anualmente en la conversación sobre el Trofeo Heisman. Mike Rozier ganó el trofeo en 1983, pero no era el único candidato en aquella época. IM Hipp, Rick Berns, Jarvis Redwine, Kenny Clark, Keith Jones, Calvin Jones, Lawrence Phillips, Ahman Green, Roy Helu, Jr. – y en temporadas más recientes, Ameer Abdullah y Rex Burkhead.

Hubo un período en el que Nebraska rivalizaba con la USC como «Running Back U».

No ha sido así últimamente. No hasta que Emmett Johnson se soltó.

Con tres juegos restantes en su temporada junior, Johnson ya es el primer Cornhusker en correr más de 1,000 yardas desde 2018. Su elusividad y su capacidad para atrapar pases fuera del backfield lo han convertido en el arma más dinámica de una ofensiva de Husker muy mejorada esta temporada, y en uno de los jugadores más peligrosos del país. Si bien los titulares de la pretemporada fueron para el mariscal de campo de segundo año Dylan Raiola, ha sido Johnson el creador de juego más confiable y dinámico para Nebraska esta temporada.

Incluso con las defensas apoyándose en él, Johnson sigue brillando

Incluso con una defensa que estaba centrada en él y preparada para frenarlo, Johnson logró más de 100 yardas por tierra Y 100 yardas por recepción en su último juego contra UCLA. Agregó tres touchdowns en la victoria de Husker 28-21.

Ahí es cuando la charla del Trofeo Heisman comenzó en Big Red Country y sus alrededores.

Es una historia que te hace sentir bien, sin duda. Johnson, reclutado ligeramente después de la escuela secundaria, ingresó brevemente al Portal de Transferencias hace una temporada, sin estar seguro de su estatus en Lincoln. Después de recuperar la tranquilidad, regresó y ahora es el brindis de un estado loco por el fútbol. Esta temporada, Johnson ya es un merecido semifinalista del Premio Maxwell. Muy fácilmente podría ser una selección All-Big Ten y All-America.

Sin embargo, eso no es suficiente para ganar el Heisman.

Las cosas han cambiado dramáticamente desde que Rozier ganó el Trofeo en 1983. En este siglo, sólo cinco Los que no son QB han ganado el premio, incluida la temporada pasada cuando Colorado cazador de travis Lo ganó gracias a su juego bidireccional.

Eso es 20 de 25.

Pronto serán 21 de 26 cuando un QB lo gane esta temporada.

Los QB dominan el Trofeo Heisman

Hay razones válidas para ello. Primero, el mariscal de campo es LA posición principal en el fútbol. Es el tipo que tiene el balón en las manos para cada jugada ofensiva. Los grandes mariscales de campo cometen grandes ofensivas. A veces, como en 2001, cuando Eric Crouch de Nebraska ganó el premio, llevan a sus equipos a la cabeza.

El escrutinio y la notoriedad que conlleva jugar como QB a nivel universitario nunca ha sido tan alto. Pregúntele a Arch Manning.

Luego está el aspecto del equipo. Cada temporada en la que un jugador de Nebraska ganó el Heisman, los Cornhuskers estuvieron en la cima de las encuestas, ya sea ganando el título nacional o al menos jugando por él. En 1972, NU venía de ganar dos títulos nacionales consecutivos. El lateral Johnny Rodgers ya había desempeñado un papel clave en el equipo que ganó el título del 71 antes de ganar el Heisman al año siguiente. En el 83, Rozier se lesionó (después de correr para 147 yardas) en el tercer cuarto durante la derrota de facto del Orange Bowl en el juego por el título ante Miami, y en el 2001, el equipo de Crouch fue abrumado por un mejor equipo de Miami en el juego del Campeonato BCS.

El éxito del equipo importa. Y esta temporada, si bien Nebraska ha sido sólida y podría terminar en la clasificación final si terminan fuertes, no serán parte del Playoff de fútbol universitario ampliado.

El ganador del Heisman –quienquiera que sea– lo será. Jugando nada menos que como mariscal de campo.