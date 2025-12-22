Emmanuel Macron dice que Francia construirá un nuevo portaaviones para 2038







Francia construirá un nuevo portaaviones con capacidad para 30 aviones de combate y 2.000 marineros, según el presidente francés Emanuel Macron anunció el domingo en lo que describió como «la demostración del poder de nuestra nación al servicio de la libertad en los mares y en medio de las turbulencias de nuestros tiempos», informó la agencia de noticias Associated Press.

«En una era de depredadores, debemos ser fuertes para ser temidos, y especialmente fuertes en el mar. Por eso, de acuerdo con las dos últimas leyes de programación militar, y después de una revisión exhaustiva y cuidadosa, he decidido equipar a Francia con un nuevo portaaviones. La decisión de iniciar la construcción de este programa a gran escala se tomó esta semana», dijo Macron a las tropas francesas estacionadas en Abu Dhabi, informó Associated Press.

El nuevo portaaviones estará listo en 2038

Está previsto que el nuevo buque esté listo en 2038, reemplazando al envejecido portaaviones Charles de Gaulle, que entró en servicio en 2001. Tendrá un desplazamiento de aproximadamente 78.000 toneladas y una longitud de 310 metros (1.017 pies), en comparación con las 42.000 toneladas y 261 metros (856 pies) del Charles de Gaulle.

El nuevo portaaviones seguiría siendo más pequeño que el portaaviones USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo, que tiene un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y mide 334 metros (1.100 pies).

Al igual que su predecesor, el nuevo portaaviones francés será de propulsión nuclear y estará equipado con armas francesas. rafael Aviones de combate M.

Macron dijo que el proyecto beneficiará a cientos de proveedores, la mayoría de ellos pequeñas y medianas empresas, informó Associated Press.

«Garantizaré personalmente este compromiso en apoyo a nuestras empresas, y visitaré el astillero el próximo mes de febrero para reunirme con ellas», afirmó.

El nuevo portaaviones podrá realizar despliegues de largo alcance fuertemente armados con poca antelación, repetidamente y durante largos períodos de tiempo, dijo el Ministerio de Defensa francés en su sitio web.

En 2023, Sébastien Lecornu, entonces ministro de Defensa y ahora primer ministro francés, estimó el coste de un nuevo portaaviones en unos 10.000 millones de euros (11.700 millones de dólares).

Macron ha anunciado 6.500 millones de euros (7.600 millones de dólares) en gastos militares adicionales en los próximos dos años. Dijo que Francia intentará gastar 64.000 millones de euros en defensa en 2027, el último año de su segundo mandato, el doble del nivel de 32.000 millones de euros cuando asumió la presidencia en 2017.

El ejército francés cuenta actualmente con alrededor de 200.000 efectivos activos y más de 40.000 reservistas, lo que lo convierte en el segundo más grande de la Unión Europea, justo detrás de Polonia. Francia quiere aumentar el número de reservistas a 80.000 para 2030.

(Con aportaciones de Associated Press)





