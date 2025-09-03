Emmanuel Acho, LeSean McCoy Open ‘Speakeasy’, NFL Post-Game Show

Los fanáticos de los deportes ya no necesitan ver la red mostrando el juego para atrapar el último análisis y tomas calientes después de que se acelere el reloj.

Ex jugadores de la NFL Emmanuel, creo y Lesean «Shady» McCoy puede ser mejor conocido por los aficionados a la televisión deportiva por su tiempo Programas de deportes de Fox como co-anfitrión como «hablar» y «la instalación». Ahora planean lanzar un programa deportivo que creen que es diferente a todo lo que ofrece los puntos de venta más grandes.

«Tenemos autos que pueden conducir a sí mismos», dice Aco durante una entrevista reciente. «¿Todavía estamos haciendo los mismos espectáculos deportivos de la misma manera?»

No en «Clandestino. » Este YouTube El programa aparece en las redes sociales después de cada juego de la NFL, sin importar si el enfrentamiento fue parte de «Sunday Night Football» de NBC, «Monday Night Football» de ESPN o uno de los juegos de día de Navidad programados para transmitir más adelante este año en Netflix. El dúo planea lanzar el jueves con el colaborador Kieran Hickey-Semple, un creador y comediante de Tiktok.

Sí, el público de fútbol puede tener que sintonizar con cierto medio de comunicación, dice Acho, pero es probable que todos estén revisando las redes sociales como lo hacen. «La belleza de este programa es que sabemos dónde están los 30 millones de personas. Los 30 millones de personas están viendo colectivamente un juego juntos en las redes sociales. Estamos haciendo un programa en las redes sociales. Por lo tanto, no es como si tuviera que buscar a los espectadores y decir: ‘Oye, oye, ven aquí'», dice Acho. «No, ya están justo aquí. Ahora todo lo que voy a hacer es redirigirlos».

El dúo lanzó el programa en medio de un cambio de mar en la televisión deportiva. Los puntos de venta más establecidos como ESPN y Fox Sports se están asociando con personas influyentes y personalidades digitales, lo que refleja cuán populares se han vuelto estas estrellas con los fanáticos del deporte. Fox recientemente aprovechó el fundador de Sports Sports, Dave Portnoy, como presentador de su show de estudio de fútbol americano universitario. ESPN está pagando millones en tarifas de licencia a Pat McAfee, cuyo «Pat McAfee Show» ya era popular en línea. El gigante de los deportes de Disney la semana pasada dijo que contrató a los ex jugadores de la NFL Taylor Lewan y Will Compton, quienes presentan un podcast llamado «Bussin ‘With the Boys», para contribuir al programa matutino «Get Up», que es organizado por el pilar de la red Mike Greenberg.

«Speakeasy» transmitirá en vivo inmediatamente después de todos los juegos de la NFL de domingo, lunes y jueves, y continuará con episodios de estudio adicionales los martes y miércoles. Una edición especial se emitirá el viernes 5 de septiembre, luego del enfrentamiento de Chargers-Chiefs en Brasil, que está planeado para transmitir en YouTube. Se planean más shows en vivo para los juegos de vacaciones y para el juego de postemporada.

Los espectadores verán a los anfitriones e invitados congregarse en lo que parece un salón, todos ambientados en un estudio de West Hollywood. Aco, McCoy planea mezclar thigs con atletas, invitados famosos y fanáticos, y todos en el set pueden responder instantáneamente a los comentarios que les envían los espectadores.

«Tienes que pensar como un fanático», no es un ex jugador o presentador de televisión, dice McCoy. «Hay muchos fanáticos que probablemente no pueden atrapar una pelota o correr rápido, pero todos tienen opiniones, ¿verdad? Y después del juego, lo primero que nos das es tu opinión».

El dúo quiere concentrarse en lanzar el programa y ganar a los espectadores. A lo largo del recorrido más largo, dice Acho, «también creo que hay un camino claro para la licencia para algunas de estas diferentes redes que están alojando uno o dos juegos al año, pero aún no tienen la infraestructura para los espectáculos diarios. Amazon Prime tiene un juego de jueves por la noche, pero no tienen una buena lista de contenido diario de fútbol. Entonces, ¿cómo sabemos ver un juego de jueves por la noche?» Él pregunta. «Piense en Netflix por un momento. Juego del día de Navidad. Juego gigantesco. Tal vez el juego más visto el año pasado, no en el Super Bowl, pero no tienen contenido deportivo diario. Shady y yo lo hicimos más fácil. Oye, no se preocupe por un estudio. No se preocupe por el talento. No se preocupe por los productores. No se preocupe por el cabello.

La serie es producida por ACho y su compañía de producción, Speakesports LLC.

«Es un espectáculo deportivo construido para 2025. Es un espectáculo deportivo construido para el año en el que estamos. Ya no son analistas deportivos sentados en trajes por la mañana para obtener una audiencia», dice Acho. «Ahora estamos hablando contigo en lugar de contigo».