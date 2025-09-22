Emma Watson se pierde la actuación, pero llama a las giras de prensa ‘que destruye el alma’ ‘

Emma Watson dijo en un nuevo Entrevista con Hollywood Authentic Que ella es «quizás la más feliz y saludable que he sido», ya que su descanso de actuación se acerca a la marca de siete años. Watson no ha actuado desde diciembre de 2018, cuando envolvió la producción en el aclamado «de Greta Gerwig»Pequeñas mujeres«Adaptación. El»Harry Potter«Star dijo que» tener el peso de una persona pública «es onerosa, por lo que parece no tener tanta prisa por regresar a Hollywood.

«El componente más grande que el trabajo real en sí es la promoción y la venta de esa obra, este arte. El equilibrio de eso puede ser descartado», dijo Watson. «Creo que seré honesto y directo, y diré: No extraño vender cosas. Descubrí que era bastante destruido del alma. Pero extraño mucho uso de mi conjunto de habilidades, y extraño mucho el arte. Descubrí que tenía que hacer tan poco de la parte que realmente disfruté».

Watson continuó: «En el momento en que te subes a un set de película, no te das mucho tiempo para el ensayo. Pero en el momento en que puedes hablar sobre una escena, o tengo que prepararme y pensar en cómo quería hacer algo, y luego en el momento en que la cámara se lanza, y para olvidarte por completo de todo lo demás en el mundo que no sea ese momento, es una forma tan intensa. Porque no puedo estar en ningún otro lugar. Es muy libre. Olvidé que era mucha presión. Y eso ni siquiera fue para una audiencia pública real ni nada.

Mientras que Watson siempre estará vinculado a su papel de Hermione Granger en Warner Bros. Ocho películas de «Harry Potter», continuó ganando críticas sólidas para su filmografía no «Potter» como «Noah», «The Bling Ring», «The Perks of Being a Wallflower», «Beauty and the Beast» y «Little Women». Los dos últimos títulos fueron éxitos de taquilla, y el primero superó los $ 1 mil millones en todo el mundo.

«Lo más importante, realmente, o la base de tu vida, es tu hogar, amigos y familiares. Creo que trabajé tan duro durante tanto tiempo que mi vida fue inferior», dijo Watson a Hollywood auténtico. «El fondo se cayó de la pieza, que en realidad era yo y mi vida. Así que necesitaba ir a hacer algunos trabajos de construcción. Algunos buenos cimientos para que cualquier otra cosa crezca. Porque si no tienes eso, hay una especie de manía que se produce; una especie de pánico en el que te mueves de un proyecto a la siguiente, aterrorizada del vacío.

Watson admitió el Financial Times en una entrevista de 2023 Que ella «no estaba muy feliz» con la profesión de actuación y «se sintió un poco enjaulada» por ella, lo que llevó a su parto continuo. Fuera de las apariciones como ella misma en los especiales de televisión de 2022 «Pickled» y «Harry Potter 20th Anniversary: ​​Regreso a Hogwarts». El último crédito de actuación de Watson es «Little Women» de 2019.