Emma Watson abre sobre JK Rowling Rift

Emma Watson Recientemente discutió su complicada relación con «Harry Potter» autor JK Rowling Durante una entrevista sentada en el Podcast «A propósito con Jay Shetty».

Watson, quien saltó a la fama interpretando a Hermione Granger en las ocho películas de «Harry Potter» de 2001 a 2011, se ha distanciado de Rowling en los últimos años debido a las opiniones de la autora sobre temas transgénero.

En 2020, después de que Rowling publicó una serie de tweets y un ensayo de 3.600 palabras que muchos criticaron como transfóbicos, Watson compartió una breve declaración expresando su apoyo a la comunidad transgénero. «Las personas trans son quienes dicen que son y merecen vivir sus vidas sin ser interrogados constantemente o dicen que no son quienes dicen que son», escribió en las redes sociales.

En el reciente episodio de «On Purpose with Jay Shetty», el presentador le preguntó a Watson sobre sus pensamientos sobre los comentarios de Rowling que ella «nunca perdonaría» al actor por sus puntos de vista, y que Watson y varios de sus coprotagonistas de «Harry Potter» ahora «arruinarían» las películas para ella.

«Realmente no creo que al haber tenido esa experiencia y tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, significan que no puedo y no atesoraré a Jo y a la persona con la que yo, con las que tuve experiencias personales», dijo Watson. «Nunca creeré que uno niegue al otro y que mi experiencia con esa persona, no puedo mantener y apreciar, para volver a lo nuestra.

Watson agregó: «Creo que lo que más estoy molesto es que una conversación nunca fue posible».

Cuando Shetty le preguntó si ella permaneció abierta a tener ese diálogo, Watson respondió: «Sí, y siempre lo haré. Creo en eso. Creo en eso por completo».

Watson ha estado en una pausa por actuar durante siete años y contando. En un Entrevista con Hollywood AuthenticElla admitió que mientras extraña actuar, es «tal vez la más feliz y saludable [she’s] Alguna vez ha estado «por el descanso.

«El componente más grande que el trabajo real en sí es la promoción y la venta de esa obra, este arte. El equilibrio de eso puede ser descartado», dijo Watson. «Creo que seré honesto y directo, y diré: No extraño vender cosas. Descubrí que era bastante destruido del alma. Pero extraño mucho uso de mi conjunto de habilidades, y extraño mucho el arte. Descubrí que tenía que hacer tan poco de la parte que realmente disfruté».

Mire la conversación completa de Watson sobre el podcast «On Propósito con Jay Shetty» a continuación.