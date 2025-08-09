Emma Thompson dice que Donald Trump le invitó a salir en una cita

Donald Trump preguntó Emma Thompson en una cita.

«Un teléfono sonó en mi trailer, y fue Donald Trump. Pensé que era una broma. Dije: ‘¿Cómo puedo ayudarte’? Pensé que necesitaba dirección. Él dijo: ‘Me encantaría que te quedes en uno de mis hermosos lugares, y podríamos cenar».

Ella agregó: «Me di cuenta de que en ese mismo día mi divorcio finalmente ha llegado. ¡Apuesto a que tiene personas que buscan en todos los divorciados agradables, quiero decir, encontró el número de mi trailer!

Thompson nunca tenía miedo de un humor político.

«Hice bromas sobre Margaret Thatcher, y el herpes, ¿sabes? Es lo más simple que puedes obtener de las sexo desprotegido. Dije que Thatcher y Herpes eran muy difíciles de deshacerse. Todavía se mantiene hasta el día de hoy», dijo, recordándola temprano como comediante.

«Más tarde, escribí una serie de bocetos de comedia y una de ellas fue sobre una mujer victoriana que venía a ver a su madre. Su esposo parece tener una ‘pequeña criatura’ unida a su cuerpo. Ella está hablando de su pene, por supuesto, y se trata de la ignorancia sexual, pero es divertido. El ‘sentido y sensibilidad’ vio que y pensó: ‘¡Esta mujer puede adaptarse! Eso es tan extraño «.

Al principio, no quería ser actor en absoluto, admitió. «Parecía un trabajo precario. Un administrador del hospital vino a nuestra escuela una vez, y pensé que era un buen trabajo. Principalmente porque tenía buenos zapatos».

Pero los aclamados papeles en «Howards End», «los restos del día» pronto siguieron. Para este último, se inspiró en su abuela y su «trauma intergeneracional». «Realmente informó [the performance of] Señorita Kenton. «Mi abuela nunca fue realmente feliz y satisfecha».

Hollywood también se dio cuenta. «Si recuerdas el escándalo de Monica Lewinsky, la pobre Mónica, eso sucedió cuando estábamos haciendo ‘colores primarios’. Nos sentamos, pensando: ‘¿Qué vamos a hacer?’ Estamos haciendo una película sobre algo que está sucediendo al mismo tiempo.

Thompson también recogió el premio Leopard Club en el festival. «Casi tenía un aneurismo, estaba tan asombrado y tan feliz», dijo, recordando una proyección especialmente llena de Brian Kirk’s «Muerto del invierno».

«La mayoría de las mujeres que conozco son increíblemente heroicas. Y el hecho de que [this character] Era viejo y afligido, no lo he visto antes «.