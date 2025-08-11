Emma Thompson descongela un thriller helado

Emma ThompsonEl aura palpable de capacidad y la astucia con los pies en la tierra rara vez se ha desplegado mejor que en «Los muertos del invierno. » Sin la estrella canalizando el buen sentido del buen sentido y las vocales minnesotanas de «Fargo» Marge Gunderson, Brian KirkEl thriller del medio oeste del medio invierno equivaldría a poco más que un episodio de «Criminal Minds» con un presupuesto de fotografía de paisajes más grande.

Sin embargo, con ella, la película se desempeña en contra de las expectativas de género con respecto al suspenso y la violencia en la sangre en la nieve, al tiempo que ofrece una lección sobre el potencial de heroísmo de las mujeres mayores comunes. Contrariamente al impulso, en el cine y en el mundo, ignorar o, en el mejor de los casos, subestimar enormemente esta cohorte, «el muerto del invierno», la sabiduría acumulada por uno de esos sesenta y tantos, en el transcurso de una vida decente vivió bien y amorosamente, tan poco menos de una superpotencia.

En una casa de Minnesota cubierta en la nieve contigua a la tienda de cebo y tacleada que dirige, una viuda (Thompson) llora el reciente fallecimiento de su amado esposo. Empaca su camioneta con equipos de pesca en hielo y conduce millas a través de espectaculares bosques helados en la misión agridulce de dispersar sus cenizas, según su pedido, en el lago congelado en el que, décadas antes, tuvieron su primera cita. Una peculiaridad del guión de Nicholas Jacobson-Larson y Dalton Leeb es que los personajes permanecen en gran medida sin nombre, por lo que es un poco sorprendente descubrir tarde que nuestra ingeniosa heroína se llama Barb.

Barb se detiene para obtener instrucciones, en una cabaña ocupada por un caballero barbudo (Marc Mencchaca) bien envuelto (Marc Mencchaca), que explica el siniestro chapoteo de escarlata en el camino de entrada con una brusca explicación de una sola palabra: «ciervo». Su comportamiento es sospechoso, pero sus instrucciones son buenas. Barb pasa la noche en el lago, pescando y recordando el hielo.

Recordamos junto con ella, a través de una serie bastante innecesaria de flashbacks literal y de peso a su yo más joven (interpretado por la hija de Thompson, Gaia Wise) que son mucho menos expresivas y evocadoras que las simples tomas de la cara de Thompson mientras mira a través de fotos viejas o selecciones a través de una caja de aparejos maltratada. O, de hecho, mientras mira con los ojos de happre-sad-cansado a través de las vistas prohíbe del terreno, que vienen por cortesía del DP Christopher Ross y Finlandia, duplicando las salvajes congelados del estado de la Estrella del Norte.

No es hasta la segunda vez que visita la cabaña que Barb descubre la razón de la caguez del hombre barbudo. Mirando por una ventana abordada, espía a una joven aterrorizada (Laurel Marsden) atada y amordazada en el sótano polvoriento. Inmediatamente, a pesar de la escritura de guión habitual 101 artilugios como la recepción dudosa del teléfono celular, un vehículo estancado y una escasez continua de municiones, se mueve hacia el modo de rescate completo, resuelto y de patada, aunque algunos viejos hábitos, como disculparse por maldecir cada vez que dice tanto como dice la palabra «maldición», muere duro. Y pronto descubre que Ol ‘Beardy no es el principal arquitecto de malepersance aquí. Su esposa (Judy Greer) es el autor intelectual de los ojos locos y de cabello silvestre del esquema malvado, cuya motivación tal vez es insinuada por las piruletas de fentanilo que constantemente apesta, a veces dos a la vez.

A medida que ocurre, Barb puede tener más en común con el hombre barbudo de lo que parece. Él también está expresando su devoción a un cónyuge enfermo: se manifiesta de una manera muy diferente al tierno cuidado de Barb, vislumbrado brevemente, para su esposo en sus días moribundos, pero aparte de una escena de confrontación fértil y bien realizada entre los dos, esta es una de las muchas fuerzas temáticas disponibles que quedan sin explorar. Combine eso con el subdesarrollo severo del personaje de Greer más allá de «Psycho resentido» y, a pesar de los placeres continuos de ver a Thompson disparar armas y escapes de la trama y realizar una cirugía sobre sí misma usando un fisgáne, el frío inconfundible de las oportunidades perdidas cuelga en el aire.

Finalmente, en el camino a un final que se esfuerza por la poesía trágica que el resto de la película apenas gana, el hielo narrativo se usa tan delgado que se agrieta bajo el peso del pensamiento de un momento. ¿Por qué, dada la superficie del espacio vacío disponible, el dúo trastornado estableció su sombrío taller a unos metros de Barb’s Ice Shelter? ¿Cómo Barb, tan competente y practica una mujer al aire libre, logra perder no solo su mitteno rojo brillante sino también su atesorado anillo de bodas en una coyuntura vital? ¿Y por qué se toma la molestia de escribir un mensaje de apoyo en las heladas de la ventana del sótano, y luego descuidarlo antes de que traiga su presencia a los secuestradores? Estos son agujeros de la trama lo suficientemente grande y profundo como para dejar caer un señuelo y enganchar una trucha gorda. Sin embargo, los esquivan y «The Dead of Winter» se entretienen, en gran parte debido al robusto retrato de gracia de Thompson vestidos con un abrigo de sentido de defecto sensible y forrado de vellón.