Emma Thompson critica la IA como «molesta» y «irritante intensa»

Emma Thompson Lo perdió en “The Late Show” cuando el presentador Stephen Colbert le preguntó sobre sus sentimientos con respecto a “la próxima AI revolución» en Hollywood. Como guionista ganadora de un Oscar y un BAFTA gracias a su adaptación de 1995 de «Sense & Sensibility», Thompson está especialmente furiosa cuando se trata de chatbots de IA que le piden reescribir su trabajo.

«Irritación intensa. No puedo empezar a decírselo», dijo Thompson sobre sus sentimientos sobre la IA. «Porque escribo con letra larga en un bloc, escritura antigua en realidad, porque creo que hay una conexión entre el cerebro y la mano. Así que es muy importante para mí. Y luego, cuando haya escrito algo, lo pondré en un documento de Word. Y recientemente, el documento de Word dice constantemente: ‘¿Quieres que lo reescriba por ti?’ Y entonces termino diciendo: ‘No necesito que reescribas lo que acabo de escribir, ¡¿te vas a la mierda?! ¡Vete a la mierda! Estoy tan molesto.

Cuando Colbert le dijo a Thompson que simplemente le mostrara a su computadora su estatuilla del Oscar por guión adaptado, Thompson dijo: «No creo que le importe». Luego dijo que la tecnología ha complicado durante mucho tiempo su proceso de escritura de guiones.

«Cuando estaba terminando ‘Sense & Sensibility’ en la computadora, volví del baño y descubrí que había cambiado todo el guión a jeroglíficos», recordó Thompson. «El guión desapareció por completo. Entré en pánico. Fui a la casa de Stephen Fry porque no tenía otra copia, y Steven pasó 8 horas y salió en una frase larga. Tuve que rehacerlo. La computadora lo había cogido y lo había escondido… como si lo hubiera hecho a propósito».

Thompson es el último ganador del Oscar en hablar en contra de la IA en Hollywood. Guillermo del Toro, cuya última película “Frankenstein” llega el 7 de noviembre a Netflix, dijo recientemente NPR que preferiría morir antes que tener que utilizar IA en su proceso cinematográfico.

“La IA, particularmente la IA generativa, no me interesa ni me interesará nunca”, dijo Del Toro. “Tengo 61 años y espero poder seguir desinteresado en su uso hasta que me muera… El otro día, alguien me escribió un correo electrónico y me dijo: ‘¿Cuál es su postura sobre la IA?’ Y mi respuesta fue muy breve. Dije: ‘Preferiría morir’”.

Mire la entrevista completa de Thompson en “The Late Show” en el vídeo a continuación.