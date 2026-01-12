Emma Stone y Teyana Taylor Skincare en los Globos de Oro: compra online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

El Globos de Oro brilla este año, gracias en parte a que una línea de cuidado de la piel amada por Hollywood se hizo cargo de la ceremonia: The Beauty Sandwich de Iván Pol.

Estrellas como Emma piedra, Teyana TaylorTessa Thompson, Chase Sui Wonders, Rhea Seehorn y más prepararon su piel con un trío de productos: el Arrebatar salsa de vitaminas iluminadora ($295), Arrebatar la salsa de vitaminas para levantar el cuerpo ($250) y Amuse Bouche Apetitoso Spritz Antioxidante ($175).

Su método de esculpido característico, una alternativa casera más asequible a sus tratamientos faciales de 1.800 dólares adorados por la industria, ofrece resultados similares a los de un estiramiento facial utilizando tres tipos diferentes de radiofrecuencia para tensar, levantar y reafirmar la piel. «Literalmente puedes sentir cómo rellena la cara», dice Pol. Variedad.

Pol se ha convertido silenciosamente en uno de los expertos en piel más solicitados de Hollywood, con una lista de clientes que parece un plano de asientos de la temporada de premios. El nombre detrás de su línea de cuidado de la piel hace un guiño a su filosofía característica de superponer cuidadosamente los ingredientes activos. Básicamente, los productos ofrecen una versión destilada de lo que sucede durante uno de sus tratamientos faciales de alto contacto, diseñados para crear firmeza y definición visibles sin depender de activos agresivos o trucos impulsados ​​por dispositivos. El efecto «tensor» proviene de un enfoque disciplinado de la aplicación de capas: bases hidratantes que rellenan la piel primero, seguidas de activos específicos que apoyan la elasticidad y la fuerza de la barrera, y luego sellan todo con oclusivos ricos pero transpirables. En lugar de perseguir la tirantez de corta duración de los ingredientes secantes, las fórmulas están diseñadas para mejorar la forma en que la piel retiene el agua y responde a la estimulación, lo que a su vez hace que los contornos faciales parezcan más elevados y esculpidos con el tiempo.

Muchos de los productos funcionan en conjunto con las técnicas de masaje recomendadas por Pol, fomentando la circulación y el drenaje linfático para mejorar los pómulos, la mandíbula y la arquitectura facial en general. Pero si no estás planeando un tratamiento facial de $1,800 (con una lista de espera de mil personas) en el corto plazo, los siguientes productos serán suficientes:

Arrebatar salsa de vitaminas iluminadora

Suero vitamínico lifting arrebatador