En la última película de Yorgos Lanthimos “Bugonia» Emma piedra interpreta a un poderoso director ejecutivo que es secuestrado por dos hombres obsesionados con las conspiraciones, interpretados por Jesse Plemons y el recién llegado Aidan Delbis.

Pero cuando se trata de teorías de conspiración fuera de la pantalla, una en particular ha capturado la imaginación de Plemons.

«Bueno, Jesse tiene uno en el que realmente ha estado insistiendo», dijo Stone. Variedad el martes por la noche en el estreno en Nueva York dentro del MoMa. “¿Ya te lo dijo?”

Cuando se le pidió que compartiera su teoría de la conspiración favorita, Plemons no dudó: «Los pájaros no son reales. Lo cual es cierto. No es real».

«Sí, los pájaros», se rió Stone. «Los pájaros no son reales. Quiero decir, creo que los pájaros son reales. Pero es interesante caminar por Nueva York ahora con tantas palomas y pensar: ‘¿Qué pasaría si todos estos, aquí y ahora, fueran pequeños drones?'»

El comediante Stavros Halkias, que ofrece un giro que roba la escena como un oficial de policía de un pequeño pueblo, dijo que se siente atraído por otro mito perdurable de Internet.

«No creo que en realidad sean gente lagarto, pero efectivamente, las personas que gobiernan el mundo no son humanos», explicó Halkias, refiriéndose a la teoría de la conspiración reptiliana. «Están más preocupados por enriquecerse que por cualquier otra cosa. Es una metáfora interesante que intenta explicar el mal que está arruinando la vida de todos diciendo: ‘Oh, debe haber una especie diferente’. Es como, ‘No, son una especie de gente de mierda’”.

Un creativo de sangre caliente que continúa elevándose por encima del caos es el propio Lanthimos, quien se ha ganado la reputación de ser un verdadero director de actores. Su asociación creativa con Stone, en particular, se ha convertido en una de las colaboraciones más formidables de Hollywood.

“Yorgos es alguien que me inspira mucho”, dijo Alicia Silverstone, quien se reúne con Lanthimos en “Bugonia” por primera vez desde “The Killing of a Sacred Deer” de 2017. «Es tan prolífico y talentoso. Me encanta poder caer en caída libre con él. Haré cualquier cosa, tal vez nada, pero cuando él llama, ni siquiera necesito leer». [the script].”

Algunos de los grandes éxitos del pasado de Lanthimos incluyen “The Lobster”, “The Favourite” y “Poor Things”, que le valieron a Stone su segundo Oscar. Todas sus películas comparten una peculiar sensibilidad con clasificación R, pero ¿Lantimos alguna vez ampliará sus horizontes y hará algo más familiar?

“He hecho uno, se llama ‘Dogtooth’”, se rió Lanthimos. «Es una película familiar». “Dogtooth”, el destacado largometraje del cineasta griego de 2009, es un drama psicológico sobre un padre que mantiene a sus hijos adultos encerrados dentro de un recinto aislado, manipulando su realidad a través del control, la privación y el engaño.

«Realmente no lo pienso en esos términos», explicó Lanthimos. «Simplemente hago las películas que quiero hacer y, ya sabes, salen como salen. Entonces, ¿quién sabe?».

“Bugonia” se estrena en cines selectos el 24 de octubre antes de expandirse a todo el país el 31 de octubre.