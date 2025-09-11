Emma Stone para Mark Ruffalo, miles de artistas de Hollywood son compactos en la institución de cine israelí

Como, vivir – Las olas de protesta contra Israel ahora están penetrando en el mundo del cine internacional. Más de 1.300 actores de la industria del cine, que van desde actores, directores, escritores de guiones, hasta productores, declararon una actitud firme al boicotear la industria cinematográfica israelí.

Este paso fue provocado por su creencia de que Israel estaba involucrado en la práctica del genocidio y el apartheid hacia el pueblo palestino. La acción del boicot fue sombreada por una promesa iniciada por los fabricantes de la comunidad del cine para Palestina. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Varios grandes nombres que firmaron esta promesa incluyen a Olivia Colman, Tilda Swinton, Piedra de Emma, Mark RuffaloRiz Ahmed y Javier Bardem. Su presencia en la lista de firma muestra que la actitud crítica hacia Israel ahora no solo proviene de activistas políticos, sino también figuras cinematográficas mundiales con la reputación de la Clase A.

Además, también participaron otros cineastas conocidos, incluido el legendario director Ken Loach, Oscar Yórgos Lánthimos, la película documental del Asif Kapadia, a Joshua Oppenheimer, que era conocido a través del trabajo de crímenes humanitarios en Indonesia.

Actores populares como Lily Gladstone, Ayo Edebiri, Brian Cox, Josh O’Connor, Rebecca Hall, Benedict Wong, Gael García Bernal y Susan Sarandon también fortalecieron la línea de apoyo.

En su declaración, los artistas enfatizan el papel vital del cine como un medio que puede formar una perspectiva pública.

«Como cineastas, actores, trabajadores de la industria cinematográfica e instituciones, somos conscientes del poder del cine en la formación de percepciones. En el momento de esta crisis urgente, donde muchos de nuestros gobiernos facilitan la masacre en Gaza, debemos hacer todo lo posible para superar la participación en el horror incesante», dijo el comunicado, citado de las noticias de la Euro, el jueves 11 de septiembre, 2025.

Hicieron hincapié en que el boicot era una forma de solidaridad con el pueblo palestino, así como la presión moral sobre Israel. Los artistas también enfatizan la importancia de reducir las relaciones con las instituciones que se consideran alienantes de la opresión.

«Prometemos no transmitir películas, actuar o trabajar en estrecha colaboración con las instituciones de cine israelíes, incluidos festivales, cines, emisoras y compañías de producción involucradas en el genocidio y el apartheid hacia el pueblo palestino», continuó.

La declaración fue reiterada como un cierre.

Este paso se suma cada vez más a la larga lista de solidaridad internacional a Palestina, además de dar un mensaje fuerte de que el mundo del cine no puede cerrar los ojos al problema humanitario en curso.