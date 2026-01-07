Emma Stone no interpretará a Miss Piggy en la película con Jennifer Lawrence

Emma Piedra No se atrevería a asumir el papel de señorita cerdita en la próxima película sobre la estrella de «Muppets» con la que está produciendo Jennifer Lorenzo.

En noviembre se confirmó que Stone y Lawrence se unen para producir una nueva película sobre la diva marioneta, con “¡Oh, Mary!” El ganador del Tony, Cole Escola, escribe el guión. Pero no espere que uno de los ganadores del Oscar se ponga la boa de plumas de Miss Piggy en la pantalla grande… cuando preguntado por la revista W Si interpretaría a Piggy, Stone pareció sorprendida por la sugerencia.

«En primer lugar, ese es el mayor insulto a Miss Piggy que he escuchado en mi vida, y no permitiré que su nombre sea arrastrado por el barro de esa manera», dijo Stone. «¿Por qué iba a interpretar a una estrella literal? Ella es la mejor».

Ella continuó: «No, por supuesto que no voy a interpretar a Miss Piggy. Y tampoco Jen. Palidecemos en comparación. ¿Estás loca? Miss Piggy está interpretando a Miss Piggy. Ella estaría furiosa ahora mismo ante la mera sugerencia».

La película Miss Piggy de Stone y Lawrence se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo en Disney, que posee los derechos de la franquicia «Los Muppets». Lawrence reveló por primera vez la noticia en el podcast “Las Culturistas” de Bowen Yang y Matt Rogers, y les dijo a los presentadores: “No sé si puedo anunciar esto, pero voy a… Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy y Cole la está escribiendo”.

Aunque Miss Piggy interpretará a ella misma, todavía hay esperanzas de que Stone y Lawrence tengan otros papeles en la película. Cuando Yang y Rogers preguntaron si los viejos amigos protagonizarían el proyecto, Lawrence respondió: «Creo que sí. Tenemos que… Es una mierda». [that we haven’t done a movie together].”