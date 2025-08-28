Emma Stone, Jesse Plemons en un fascinante duelo de secuestro

Las películas son un medio infinitamente milagroso cuando se trata de identificarnos con personas que no nos gustan y no aprobamos, que cometen acciones que nos dejan horrorizados, al mismo tiempo, en un estado de asombro aterrorizado. Yorgos LanthimosEl director de «Poor Things», «The Favorite» y «Tipos de bondad», se ha convertido en un maestro retorcido de esta marca de películas violentas de salida al aire libre; Llamémoslo misantropía iluminada. Está trabajando en la tradición de directores como Stanley Kubrick y la piedra de Oliver de «asesinos nacidos naturales», pero Lanthimos opera con su propio juego oscuro. Su nueva película, «Bugonia«Es una experiencia embriagadora y encantadora, en gran parte porque toma la forma de un duelo, táctico, filosófico y brutal, entre dos personajes que casi podrían estar encerrados en un concurso titulado «¿Quién es el delincuente antisocial más escandalosamente espectacular?»

Comencemos con Michelle Fuller. Ella es la CEO de Auxolith Corp., una compañía farmacéutica alojada en un edificio de acero y vidrio en lo que parece ser un enclave de color verde hoguera del noroeste del Pacífico. Una estrella de vanguardia del nuevo mundo corporativo, presentado en las portadas de Time and Fortune, se juega Michelle, con un impecable desalmador crujiente, por Piedra de Emmaquien la invierte con una volubilidad maníaca que se trata de explicar, justificar, comunicadoY todas las demás cosas que una demanda corporativa adecuada del siglo XXI hace las 24 horas para crear la imagen de «transparencia», incluso cuando cada palabra existe para ofuscar el hecho de que la agenda de su empresa no es lo que parece.

Al principio, vemos a Michelle grabar un video de recursos humanos sobre cuán comprometida es su empresa con la diversidad. Cuando se queja, después de una toma fallida, que el guión de video la hace repetir la palabra «diversidad» con demasiada frecuencia, en realidad tiene razón, pero su borde de ira nos indica al subtexto, que estaría más feliz de no decirlo en absoluto. Más revelador, su descripción de la nueva política de la compañía sobre las horas de trabajo es hilarante, porque comienza diciendo que todos son libres de irse a las 5:30 p.m. («¡Contiene usted! ¡Tu llamada!»), Pero agrega que si eliges quedarse más tarde para hacer algo de trabajo, eso estaría bien, en otras palabras, cualquier persona que elija no estar tasada probablemente.

Stone, como actor, a menudo ha liderado con su empatía, y es esa calidad la que hace que su actuación cuthroat en «Bugonia» sea tan irónicamente exquisita. Ella ha atrapado el espíritu de la nueva duplicidad corporativa, en la que todo está diseñado para sonar como «Somos la compañía que le importa», un espíritu que es casi peor que el viejo «solo nos importa el resultado final», ya que al menos esa era honesta.

Según el diseño de la película, Michelle, con su CEO como Sociopatán Hauteur, sus tacones Christian Louboutin de suela roja, su extensa casa e intenso régimen personal de entrenamiento de arte marcial, es un personaje que estamos preparados para ver y despreciar. Ya podemos imaginar que su empresa está a la altura de algunas cosas no muy buenas (esa corazonada demuestra ser correcta), y esa es la razón por la que Teddy (Jesse Plemons), un apicultor que vive en una granja en ruinas en las afueras de la ciudad, planea secuestrarla.

Nos da una pizca de motivación en la voz en off de apertura de la película, que se trata de la maravilla natural de las abejas, las flores y el polen, pero con una referencia oblicua a CCD (trastorno del colapso de colonias), un fenómeno complejo en el que las abejas trabajadoras abandonan la colonia, un síndrome ecológico desastroso que puede ser impulsado por el uso de pesticidas. En otras palabras: los pesticidas fabricados por Auxolith Corp. pero esa es solo la punta del iceberg tóxico. La película nos lleva a esa granja, donde Teddy vive con su primo, Donny (Aidan Delbis), y donde nos lleva unos minutos adaptarnos al hecho de que Jesse Plemons no solo se ve mucho más delgado de lo que solía hacerlo. Con un cabello largo grasiento y fibroso y una barba tenue que decora una cara pastada y de aspecto poco saludable, ha cambiado todo su aspecto. Su Teddy es un incel hippie skeevy y frunciendo el ceño que parece haber quemado todo de sí mismo excepto el deseo de venganza.

Él es el líder de los dos primos, y eso tiene sentido, ya que Donny, que tiene el cabello tupido, la mirada querúbica glaseada y el discurso detallado de un hobbit neurodergente, es claramente el incómodo seguidor que es solo un niño dañado en el corazón. Su esquema, que proceden a llevar a cabo con impresionante ingenio, es conducir a la casa de Michelle disfrazada de sus trajes de apicultura y luego agarrarla en el camino de entrada. Después de que ella los lucha con sus movimientos de artes marciales, la persiguen y la someten perforándola con una jeringa llena de sedantes; Luego la llevan a la granja y la encadenan en el sótano. Pero, ¿qué es lo que quieren?

Teddy quiere una especie de justicia, y eso es en parte personal. Su madre, jugada en Flashback por Alicia Silverstone, se encuentra en coma, todo como resultado de haber usado una droga experimental defectuosa que fue diseñada para sacar a las personas de los opioides. El medicamento se puso en el mercado antes de que se probara adecuadamente, y ¿adivina quién lo fabricó? Auxolito.

Pero todo eso sería un thriller estándar y bastante reductivo. Por mucho que esté furioso por lo que le sucedió a su madre, Teddy también es un Wingnut de conspiración ecosterista nihilista de izquierda, un joven que ha absorbido todas las críticas del capitalismo y la denuncia de la cultura corporativa-política que existe. ¿Es un chiflado? Parece que es así, aunque es muy inteligente e iluminado. Gran parte de lo que dice sobre la nueva cultura corporativa autoritaria global, el desorden del Nuevo Mundo, es cierto. Sin embargo, también parece ser un extremista mentalmente enfermo. Ha secuestrado a Michelle porque está convencido de que ella es una extraterrestre. Por eso se afeitan la cabeza; Teddy cree que es a través de sus folículos pilosos que comunica con sus supervisores alienígenas. Y, de hecho, su plan es obligarla a hablar con su «Emperador» alienígena para hacer lo correcto al mundo nuevamente.

Durante un tiempo, con Michelle encarcelada en el sótano, y Teddy la atormentó con sus justas obsesiones conspiradoras, «Bugonia» sugiere una especie de versión antifa-vs-. Sin embargo, la película funciona jugando con nuestras simpatías de manera tortuosa e impredecible. Al principio, toda la sensación es intensamente sangre fría, ya que parece que estamos viendo el enfrentamiento de dos personajes que desaprobamos firmemente, aunque de diferentes maneras. Michelle, la CEO de mentiras, que trata a sus trabajadores y al mundo a su alrededor como basura (pero finge lo contrario), merece algún tipo de merecido. En cuanto a Teddy, el extremista de la izquierda alternativa Desperado, él también es, a su manera, despreciable. Su visión paranoica es una extensión de la toxicidad en la que dice que está en contra. Y está luchando contra el poder destrozando el estado de derecho hasta cierto punto que la mayoría de nosotros no apoyaríamos.

Sin embargo, «Bugonia», que se basa libremente en la película de Corea del Sur de 2003 «Save the Green Planet!», Se vuelve más flexible y fascinante a medida que avanza. De esa manera, diría que es lo opuesto a las «cosas pobres», una película que comenzó audazmente pero, para mí, agotó su bienvenida alrededor del momento en que el personaje de Stone se convirtió en una prostituta sin ninguna buena razón. El guión de «Bugonia», de Will Tracy (quien coescribió «el menú» e hizo tres episodios de «sucesión»), crea una exposición ingeniosamente ingeniosa e incisiva de las mentalidades de duelo de los que se trata. En su sección intermedia, la película casi podría ser un fuera de Broadway de dos manos sobre las guerras ideológicas de hoy (si ese tipo de cosas aún existieran). El diálogo llena con percepción, como cuando Teddy se refiere a la universidad como un lugar para «lavar privilegios» o habla sobre cómo el «activismo» es ahora en sí mismo parte del problema. Y la película mueve a la audiencia de un lugar de ser alienado por estos personajes a ser atraídos por sus redes enredadas de auto-racionalización.

Una vez que Michelle, con su cabeza calva y sus ojos radiantes, se ha instalado en cautiverio, comienza a comprometerse con Teddy, aunque solo sea para manipularlo. Sus métodos también funcionan en la audiencia: puede ser una sinvergüenza, pero es un ser humano, e instintivamente no queremos ver a alguien tratado de esta manera. (Teddy, en un momento, aparece la electro-tortura, anotándola a «Caster Case» de Green Day, que, lo siento, no hace que este sea el nuevo «atascado en el medio contigo»). Durante un tiempo, estamos implícitamente del lado de Michelle.

Sin embargo, tan excelente como Stone es, es Jesse Plemons quien da la actuación más extraordinaria de la película. Su desesperado y lacerante Teddy es un personaje que ha arruinado su propia vida, que se ha martillado de su devoción a la verdad. Sin embargo, tiene un mango sobre hacia dónde se dirige el mundo. Y cuanto más lo que Plemon lo ponga al descubierto, más nos conectamos con la tragedia del masoquismo de Teddy. En cierto modo, se mantiene en una generación completa. Esto está actuando sobre el alambre alto.

Queremos ver a Michelle escapar, porque eso es parte de la lógica de cómo funcionan las películas. «Bugonia» se convierte en un thriller de acción e ideas de suspenso salvaje y galvanizante; Es una película que abarca el suicidio que salpica la sangre, la muerte por anticongelante y un policía que alguna vez fue una niñera sexualmente abusiva. Podemos sentir que el plan maestro de Teddy está condenado. Sin embargo, la gran actuación de Plemons está sellada por la broma de coronación de la película, que no revelaré, aunque digamos que brilla una nueva luz sobre la locura de Teddy (y la desalmación de Michelle). E incluso cuando estamos riendo, o tal vez solo con cáscara, la película pasa a algo profundamente cósmico y humano. Nos deja atónitos por lo que le sucede al mundo que estos dos han estado luchando, por el lugar poderoso y vulnerable que es.