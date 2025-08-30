Emma Stone encuentra paralelos a Beteween ‘Bugonia’ y Luigi Mangione

Verdaderos fanáticos del crimen que han estado rogando a Dave Franco que protagonice una película biográfica sobre Luigi Mangione – El presunto asesino del CEO de United Healthcare Brian Thompson – puede ser sacado por la nueva película de Yorgos Lanthimos «Bugonia. «

Piedra de EmmaEl colaborador más decorado de Lanthimos y un productor en la nueva película, dijo que encontró paralelos «aterrador» entre el caso Mangione y la trama central de «Bugonia». El ganador del Oscar reveló el sábado en el Festival de cine de Telluride Que Thompson fue asesinado a tiros y Mangione fue capturado justo después de su película envuelta en 2024.

En «Bugonia», Stone interpreta a un despiadado CEO de una compañía médica de alta potencia que es secuestrada por un empleado de bajo nivel (Jesse Plemons). Tan convencido de que Stone es un alienígena de la galaxia de Andrómeda enviada para desmantelar a la humanidad, el empleado obsesionado con la conspiración mantiene a su CEO cautivo y la tortura que rompe óseas. Ahorraremos grandes spoilers de la película altamente elogiada, excepto para decir que Stone tiene razón al conectar esos puntos (especialmente en cómo la historia se compara con los propios sentimientos de Mangione sobre cómo las empresas de salud han fallado a las familias).

«Lo que es realmente loco, después de haber filmado la película, vivo en Nueva York, escuchamos que alguien fue disparado en la calle. Fue un CEO de atención médica. ¿Sabes, porque Luigi. Ustedes oyeron sobre esto?» Stone dijo durante un Q&A después del estreno de Telluride.

«Fue salvaje, porque todos habíamos estado en un sótano [filming] Juntos hablando sobre estos problemas y el mayor significado de todo. Sigue golpeando que el mundo está tan profundamente tenso y aterrador de muchas maneras ”, concluyó Stone.

