Emma Stone dice que las giras de prensa de Spider-Man son ‘psicóticas’

Piedra de Emma Recientemente participó en una entrevista en video de Vogue donde corrió a través de su icónica moda de moda a lo largo de los años. Un vestido amarillo que usó para el estreno de Londres 2014 de «The Amazing Araña 2 ″ provocó recuerdos de los altibajos de interpretar a Gwen Stacy en la corta franquicia de Marvel. Los máximos eran el elenco y la tripulación. Los mínimos fueron los Global Press Tours.

«Realmente me encantó hacer ‘Spider-Man'», dijo Stone. «Me encantaron a todos con los que trabajé. Conocí a Andrew [Garfield] allá. Conocí a Sally Field. Marc Webb fue maravilloso. Fue un momento realmente especial en mi vida. Ese es un tema recurrente: la gente más que la película en sí es lo que se queda conmigo durante tanto tiempo. Solo tengo buenos recuerdos de esta experiencia «.

«Diré las giras de prensa para estas películas … No sé cómo lo hace la gente», agregó. «Recuerdo que son nueve países en dos semanas. Estás funcionando en un estado de desfase horario previamente desconocido para ti. Me sentí verdaderamente psicótico todo el tiempo. Estoy medio muerto».

Stone debutó como Gwen Stacy opuesto Andrew Garfield como Peter Parker/Spider-Man en «The Amazing Spider-Man» de 2012. Dirigida por Marc Webb, la película sirvió como un reinicio para el Singer Web en la pantalla grande después de la trilogía original de «Spider-Man» original de Sam Raimi y Tobey Maguire. El trío hizo una secuela, «The Amazing Spider-Man 2» de 2014, pero la recepción mixta de la película resultó en el final de la serie y llevó a Sony a llegar a un acuerdo con los estudios Marvel de Disney para traer un nuevo Spider-Man, interpretado por Tom Holland, al universo cinematográfico de Marvel.

Garfield regresó como el superhéroe en el «Spider-Man: No Way Home» de 2021, que impulsó a $ 1.9 mil millones en la taquilla mundial sobre la fuerza de Garfield que se asoció con sus compañeros de web Tom Holland y Tobey Maguire. Ha sido abierto desde su interés en regresar por cuarta vez.

«Tendría que ser muy extraño», dijo Garfield en Película de Medio Oriente y Comic Con a principios de este año. «Me gustaría hacer algo muy extraño. Algo muy único, fuera de lo común y sorprendente, como la libertad creativa que tienen con las películas animadas de ‘Spider-Verse'».

En un don Entrevista agregó: «Seguro, volvería al 100% si fuera lo correcto, si es aditivo a la cultura, si hay un gran concepto o algo que no se ha hecho antes que sea único, extraño y emocionante y que puedas hundir tus dientes. Me encanta ese personaje y trae alegría. Si es parte de lo que traigo, entonces soy alegre en el regreso».

Vea la entrevista completa de Stone con Vogue en el video a continuación.