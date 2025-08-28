Piedra de Emma hizo una confesión en el Festival de Cine de Venecia Conferencia de prensa para Yorgos Lanthimos «Bugonia“: Ella cree en los extraterrestres.

En la comedia negra, Stone interpreta a un CEO de alta potencia que es secuestrado por dos teóricos de la conspiración que creen que es un ser extraterrestre enviado para destruir la Tierra.

Hablando sobre el tema del cosmos durante la conferencia de prensa, Stone dijo que el presentador de «Cosmos» Carl Sagan es una de sus «personas favoritas que jamás haya vivido».

«Creo que él creía muy profundamente que la idea de que estamos solos en la vasta experiencia del universo es algo bastante narcisista para pensar», dijo Stone, luego declarando dramáticamente: «Así que sí, salgo con eso, creo en los extraterrestres. ¡Gracias!

«Bugonia», que se estrenará en la competencia en el festival el jueves por la noche, marca la tercera película de Lanthimos en terceros años, con todos protagonizados por Stone. Junto a Stone como CEO de una importante compañía farmacéutica, «Bugonia» está protagonizada por Jesse Plemons como un apicultor conspirador, Aidan Delbis como su socio en Crime, Stavros Halkias y Alicia Silverstone. Fue escrito por el coguionista de «The Menu» Will Tracy y es una nueva versión en inglés de la película de Corea del Sur de 2003 «Save the Green Planet!» Dirigida por Jang Joon-Hwan.

Lanthimos fue el último en el Lido en 2023 con su comedia gótica «Poor Things», que ganó el Golden Lion del festival a la mejor película antes de ganar cuatro Oscar, incluida la Mejor Actriz para Stone. El año siguiente trajo el drama de la antología extraña «Kinds of Bindness», que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes. Titulada por Stone y Plemons, la película ganó este último premio al mejor actor del festival.

«Bugonia» está configurado para un lanzamiento teatral de Focus Feature el 24 de octubre.