Si piensas Piedra de Emma y director Yorgos Lanthimos Empujó el sobre con «pobres cosas», espere hasta que veas «Bugonia».

Tres años después de que el dúo llegó al Festival de Cine de Venecia Con su contendiente anterior al Oscar, regresaron con un thriller perverso sobre una CEO (piedra) que es secuestrada y torturada por uno de sus empleados (Jesse Plemons), bajo la sospecha de ser un extraterrestre. «Bugonia» presenta escenas de empuje entre captor y cautivo, dejando a la audiencia de Venecia cubriendo sus ojos y jadeando en los momentos más tensos de la película.

Se estrenó el mundo en la competencia, la comedia oscura de ciencia ficción, una nueva versión en inglés de la película de Jang Joon-Hwan 2003 «Save the Green Planet», obtuvo una ovación de pie de seis minutos. Al concluir la película, la multitud del festival bañó a «Bugonia» con una adoración entusiasta, que demuestra que esta audiencia italiana estaba preparada para lo que Lanthimos estaba sirviendo.

La multitud del festival bañó a «Bugonia» con una adoración entusiasta, lo que demuestra que esta audiencia italiana estaba preparada para lo que Lanthimos estaba sirviendo. Stone, Plemons, Alicia Silverstone y el resto del elenco recibieron los aplausos, inclinándose varias veces. Stone incluso lloró con su esposo Dave McCary aplaudiendo detrás de ella. La actriz ganadora del Oscar luego se rió a través de los ojos brumosos mientras miraba un letrero dentro del teatro que preguntó: «Emma, ​​¿bailarás conmigo?»

En «Bugonia», Stone interpreta al CEO de alta potencia de una importante compañía que es secuestrada por dos jóvenes obsesionados con la conspiración que están convencidos de que es un alien intente de destruir la Tierra. La película, la cuarta característica de Stone con Lanthimos, también está protagonizada por Silverstone, Aidan Delbis y Stavros Halkias.

La película Focus Feature ve a Lanthimos Again Team con el productor de potencia irlandesa Element Pictures, quien esta vez coproduce junto a Ari Aster a través de su banner de clavijas cuadradas, Miky Lee de CJ Enm Films and Television and Stone a través de su atuendo de árbol de frutas. Will Tracy adaptó el guión original, que vio el género del personaje central intercambiado de un hombre a una mujer.

Lanthimos fue el último en Venecia en 2023 con la exitosa fantasía cómica «Poor Things», que ganó cuatro Oscar, incluido el segundo trofeo de la mejor actriz de Stone. También protagonizó «The Favorite» de Lanthimos, que le valió una nominación al Oscar, y «Tipos de bondad» de 2024, protagonizó a Plemons. A principios de este año, Stone estaba en Cannes, esta vez junto a Aster como director de la estrella del cineasta, el «Eddington» occidental contemporáneo.

Después de su estreno en el LIDO, «Bugonia» debutará en Limited Lleged US el 24 de octubre, antes de expandirse en todo el país el 31 de octubre.