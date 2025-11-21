Emitir el Reglamento Ministerial ESDM N° 18/2025, Bahlil regula las áreas mineras para cooperativas y particulares

Jacarta – Ministro EMR, Bahlil Lahadaliaemitió un Reglamento del Ministro de Energía y Recursos Mineral Número 18 de 2025, que regula la gobernanza regional Minería Personas (WPR).

A través de este reglamento, los gobiernos regionales, también conocidos como gobiernos regionales, lo utilizarán posteriormente como referencia para la gestión de los Permisos Mineros Populares (DPI), que incluyen a titulares individuales y cooperativas.

El Reglamento Ministerial ESDM No. 18/2025, que Bahlil firmó el 14 de noviembre de 2025, contiene el Reglamento de Implementación del PP número 39 de 2025 relativo a la Segunda Enmienda del PP Número 96 de 2021 relativo a la Implementación de Actividades Comerciales de Minería de Minerales y Carbón.

«WPR está designada como parte del Área Minera provincial (WP), cuya propuesta es presentada por el gobernador teniendo en cuenta el plan de WP y la existencia de actividades mineras por parte de las comunidades locales que no cumplen con los requisitos de licencia de acuerdo con las disposiciones legales», según se cita en el artículo 73, párrafo 1 del reglamento, el viernes 21 de noviembre de 2025.

El reglamento también enfatiza que la determinación del WPR debe tener en cuenta aspectos de preservación de la capacidad de carga del medio ambiente, incluidos los depósitos de terrazas, llanuras aluviales y depósitos de ríos antiguos, y debe cumplir con los criterios de uso del espacio basados ​​en los planes provinciales de planificación espacial y regional.

Mientras que los tipos de productos minerales que puede extraer WPR son solo reservas primarias de minerales metálicos con una profundidad máxima de 100 metros, o reservas minerales secundarias que se encuentran en ríos o entre orillas de los ríos.

Además, el artículo 73, párrafo 2, contiene la propuesta del WPR del gobernador para un bloque con área la superficie máxima es de 100 hectáreas (ha). Con base en la evaluación del cumplimiento de estos requisitos, el Ministro determinará el WPR como parte del WP.

Una vez que el Ministro determina el WPR, el Gobernador debe preparar inmediatamente el documento. gestión WPR, ya sea para un bloque o más, debe contener diez puntos.

Esto incluye coordenadas y mapas, condiciones de rocas y suelos, condiciones del agua, planes de minería, planes de procesamiento, cálculos de costos de producción, gestión de seguridad, gestión ambiental, directrices para imponer tarifas mineras comunitarias, así como planes de recuperación y post-minería.

Luego, al emitir este DPI también se regulan los límites de área, donde el DPI para personas físicas se limita a un máximo de 5 hectáreas (ha) mientras que para las cooperativas se limita a un máximo de 10 ha.