Emite una tarjeta de débito de marca compartida GPN en colaboración con IKA UII y Bank Mandiri fortalece la inclusión financiera nacional

Jacarta – Banco Mandiri Fortalecer la colaboración estratégica con la Asociación de Familias de Antiguos Alumnos de la Universidad Islámica de Indonesia (ICA UII) mediante publicación Juntos Certificado de membresía (KTA) en forma de tarjeta de débito de marca compartida. La cual, es una tarjeta de débito de Bank Mandiri emitida con un diseño especial de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UII (IKA) sobre la base de la Pasarela Nacional de Pagos (GPN).

Lea también: Haciendo realidad el compromiso social para 60.000 indonesios, Bank Mandiri 27 años de sinergia para desarrollar el país



Esta iniciativa es una continuación de la colaboración que existe desde 2020 como parte del compromiso de Bank Mandiri de apoyar al sector educativo y ampliar la inclusión financiera a través de la innovación digital.

Esta colaboración incluye la gestión de Mandiri Savings, Mandiri Debit Cards, así como los servicios de Mandiri Payment & Collection. A través de esta sinergia, los exalumnos de la UII obtienen acceso a un ecosistema de servicios financieros más práctico y seguro para diversas necesidades de transacciones.

Lea también: Maximizando la red de sucursales y los agentes de Mandiri, Bank Mandiri está listo para distribuir IDR 3,22 billones de BLTS para el bienestar de las personas 2025



La firma del acuerdo fue realizada por Vicepresidente Senior de Soluciones Comerciales Bank Mandiri, Anggi Mutiara y el presidente general del DPP IKA UII, Ari Yusuf Amir, en Yakarta, el lunes (11/10). A este evento también asistieron representantes de Bank Mandiri Management, así como representantes de miembros y administradores de IKA UII, incluido el vicerrector III de la Universidad Islámica de Indonesia, Rohidin, y el presidente del consejo de administración de IKA UII, Muhammad Syarifuddin.

Lea también: Bank Mandiri acelera la industria nacional del café a través de la Semana del Café de Yakarta 2025



La tarjeta de marca compartida GPN IKA UII funciona como una identidad oficial de miembro y como un servicio de transacción integrado. A través de una tarjeta, los exalumnos pueden utilizar funciones de ahorro, tarjetas de débito, dinero electrónico, y varios canales de pago en comerciante que colabora con Bank Mandiri. El uso de la red GPN está en línea con las políticas nacionales para fortalecer un sistema de pagos interno que sea eficiente, soberano y orientado hacia la independencia de las transacciones.

Anggi dijo que esta asociación es parte de la estrategia de la empresa para expandir el ecosistema digital y al mismo tiempo fomentar la educación financiera en el entorno educativo.

«Estamos agradecidos por la confianza y la colaboración con Bank Mandiri durante los últimos cinco años. Esta asociación muestra la sinergia entre el sector financiero y el mundo de la educación para fomentar la alfabetización financiera y la inclusión. Continuaremos fortaleciendo los servicios digitales para satisfacer las crecientes necesidades de los exalumnos de la UII», dijo Anggi en Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.