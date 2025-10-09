Emite Retail SRIA y Sharia Nanobank amplía el acceso a la inversión de los clientes

Jacarta – Nanobanco sharia ampliar el acceso público a los instrumentos inversión Sharia segura, transparente y productiva.

Esto se hace lanzando oficialmente el producto. Cuenta de inversión restringida según la Sharia (SRIA) es el primero en Indonesia destinado a clientes minoristas. Esta iniciativa se considera un hito importante en el desarrollo de la industria financiera nacional de la sharia.

Halim explicó el director principal de Nanobank Syariah, la SRIA minorista permite a las personas invertir directamente en actividades comerciales del sector real que cumplen con los principios de la sharia.

«Queremos abrir un acceso más amplio a la inversión de la sharia para la comunidad, además de los instrumentos existentes como el Sukuk estatal y el Sukuk corporativo. Se espera que esta iniciativa fortalezca aún más el ecosistema financiero de la sharia en Indonesia», dijo Halim, citado en su declaración, el jueves 9 de octubre de 2025.

Mientras tanto, directora Banca Corporativa Sharia Nanobank, Soejanto Soetjijo, añadió que el nivel Financiamiento no productivo (NPF) Sharia Nanobank se clasifica actualmente como muy bajo, es decir, por debajo del 1 por ciento. Esto refleja el buen mantenimiento de la calidad de la financiación, así como la aplicación del principio de prudencia (banca prudencial) que sea consistente en todas las líneas de negocio.

«La cartera de financiación de Sharia Nanobank, que es el activo básico para la emisión de SRIA, es una cartera que ha pasado por un estricto proceso de análisis y selección, para que sea capaz de ofrecer un alto nivel de seguridad y transparencia a los inversores», explicó Soejanto.

Ilustración de inversión sharia

Añadió que el lanzamiento del SRIA minorista es parte de la estrategia de la compañía para fortalecer el papel de Sharia Nanobank en el apoyo al crecimiento económico nacional mediante el desarrollo de instrumentos de inversión de la sharia sostenibles y basados ​​en el sector real.

«Esperamos que este producto SRIA no sólo amplíe la cartera de inversiones de la sharia, sino que también se convierta en un modelo de referencia para el desarrollo de otros instrumentos de inversión de la sharia en Indonesia», dijo.

En la misma ocasión, el subdirector de Promoción y Cooperación Estratégica del Comité Económico Financiero Nacional de la Sharia (KNEKS), Inza Putra, expresó su agradecimiento a Nanobank Syariah por la emisión de SRIA para clientes minoristas.

En la última década, el desarrollo de la economía y las finanzas de la sharia en Indonesia ha mostrado muy buenos avances. El lanzamiento de SRIA es una prueba de que la industria financiera de la sharia en Indonesia continúa moviéndose e innovando para presentar productos superiores que cumplan con los principios de la sharia.