Emita un nuevo PMK, Purbaya puede retirar el excedente de BI para satisfacer las necesidades de APBN

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, emitió un Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 115 de 2025 que fue promulgado el 30 de diciembre de 2025.

El reglamento permite gobierno podría ser interesante superávit Banco de Indonesia (BI), como un esfuerzo por satisfacer las necesidades del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (Presupuesto público).

PMK 115/2025 revisa la PMK 179/2022 sobre la gestión de los ingresos estatales no tributarios de los activos estatales separados por el Tesorero General del Estado.

En él se ha insertado un nuevo artículo, el artículo 22A, que incluye disposiciones relativas al pago de dividendos adicionales, dividendos a cuenta y excedentes restantes del BI.

«El Ministro puede pedir a BI que deposite parte del superávit temporal restante de BI antes de que finalice el ejercicio», como se indica en el artículo 22A PMK 115/2025, citado el martes 6 de enero de 2026.

Esta solicitud se puede presentar considerando los logros de ingresos del estado o las necesidades urgentes para cumplir con los fondos del presupuesto estatal. Sin embargo, esta solicitud se coordinará primero con el banco central como autoridad monetaria.

Si el superávit restante de BI es menor que el cálculo después del informe financiero anual auditado de BI, BI puede depositar el superávit restante al gobierno.

Mientras tanto, si el monto es mayor que el cálculo del superávit restante después de la auditoría, el gobierno devuelve el depósito excedente al BI de conformidad con las normas legales.

A título informativo, el superávit restante de BI es el superávit resultante de las actividades de BI después de deducir la distribución para reservas objetivas del 30 por ciento, y el resto se mantiene como reservas generales.

Por lo tanto, el monto del capital y las reservas generales será el 10 por ciento de todas las obligaciones monetarias según lo previsto en la Ley relativa al Banco de Indonesia.