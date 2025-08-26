Emisión de bonos patriotas, y entre los empresarios de Dani Development Damand

Yakarta, Viva – Director de inversiones (CIO) Danantara Indonesia, dijo Pandu Sjahrir, en este momento su partido estaba preparando la publicación Patriot Bondscomo un instrumento de financiación para fortalecer la colaboración del gobierno y el mundo de los negocios.

Explicó que esta iniciativa abrió espacio para grupos empresariales en el país, para contribuir a la agenda de desarrollo largo nacional.

«Cada iniciativa de financiamiento está dirigida a apoyar la transformación económica a largo plazo, así como fortalecer el papel del mundo de los negocios en el desarrollo», dijo Pandu en su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

Patriot Bond es un instrumento de financiamiento estratégico que se usa comúnmente en varios países, como Japón y los Estados Unidos (EE. UU.), Para fortalecer la independencia del financiamiento nacional.

Los bonos serán una fuente de financiación a mediano plazo a largo plazo que es estable para el país que emite, donde las personas de negocios tienen acceso a instrumentos de inversión seguros y beneficiosos para la economía nacional.

Pandu afirmó que Patriot Bond se basó en el principio de participación voluntaria y responsabilidad conjunta. Esto está en línea con el espíritu de cooperación mutua que es la identidad de la nación.

Este paso también abre espacio para que los grupos empresariales nacionales contribuyan a la agenda del desarrollo de la crossgeneración, además de garantizar la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.

Agregó que Patriot Bonds tiene el potencial de convertirse en un nuevo hito en el viaje de Indonesia a 2045, cuando el poder económico de la nación no solo se mide por la cantidad de producto interno bruto (PIB) sino también por el bienestar de la comunidad.

«Este es un llamado de cooperación mutua para el mundo de los negocios indonesios. Una invitación para intercambiar algunos beneficios a corto plazo con patrimonio a largo plazo, en forma de independencia, sostenibilidad y bienestar de la nación», dijo.