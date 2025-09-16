Emir Qatar llama a la sed de Israel, no tiene interés en hacer la paz

Doha, vivo – Cumbre de emergencia Los líderes árabe y el Islam celebrado en Doha criticó el ataque «cobarde» Israel contra los líderes de Hamas en la ciudad capital Katar.

El compromiso del Consejo de Cooperación de la Bahía (GCC) de «activar el mecanismo de defensa conjunta» puede ser el resultado más de seguimiento de la cumbre, que se abrió por Emir QatarJeque Tamim Bin Hamad Al Thani, quien dijo que el bombardeo israelí era «sorprendente, peligroso y cobarde».

Los países de GCC, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han formado un pacto de defensa para superar los problemas de seguridad de los países miembros.



Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu (Doc: foto AP) Foto : Viva.co.id/natania longdong

«La capital de mi país era el objetivo de ataques peligrosos que se dirigieron a la residencia de las familias de los líderes de Hamas y sus delegaciones de negociación», dijo el jeque Tamim en su discurso de apertura. Al Jazera. Los líderes de Hamas se han reunido para discutir las últimas propuestas apoyadas por los Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza.

El jeque Tamim pidió «pasos concretos para superar la locura del poder, la arrogancia y la obsesión de la sed de sangre que había sucedido al gobierno israelí, y lo que él tenía y continuaba causando».

El ataque contra los mediadores demostró que Israel «no tenía verdadero interés en la paz» e intentó «frustrar las negociaciones» para poner fin a la guerra en Gaza que había matado a más de 64,800 palestinos, dijo.

La cumbre de emergencia se celebró después de que la ira golpeó el área luego del ataque israelí el 9 de septiembre, que mató a seis personas.

GCC declaró que la consulta había tenido lugar entre las agencias militares de bloques para construir la «capacidad de prevención de la bahía», con una reunión del comando militar integrado del grupo pronto en Doha, según Majed Mohammed Al-Ansari, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

No hay más detalles disponibles sobre el nuevo mecanismo de defensa, que establece que el ataque al país miembro es un ataque a todos los países.

«La declaración conjunta claramente solicitó una reunión de alto comando en Doha para discutir más pasos para garantizar la seguridad con los países del CCG», dijo Al-Ansari a Al Jazeera.

«GCC se encuentra en una línea», agregó.

Visi expansión israel

Emir Qatar también advirtió sobre la visión expansionista de Israel en la región, bombardeando repetidamente a Líbano, Siria y Yemen. Israel también ha incautado Siria y se negó a retirar sus tropas del sur del Líbano.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu soñaba con hacer de la región árabe «el alcance de la influencia israelí», dijo el jeque Tamim, mientras agregaba que era «ilusión peligrosa».

No hay pasos políticos o económicos directos anunciados para luchar contra la agresión de Israel en la cumbre.

Sin embargo, Jasem Mohamed Albudaiwi, Secretario General de GCC, instó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a controlar a los aliados más cercanos Washington, Israel.

«Esperamos que nuestros socios estratégicos en los Estados Unidos usen su influencia en Israel para detener este comportamiento, realmente esperamos», dijo Albudaiwi.

«Tienen influencia e influencia en Israel, y es hora de que esta influencia e influencia se utilicen».