Emir Qatar Kecam Ataques sionistas en Doha, PM Tuding Israel Terroristas

DohaVIVA – Emir KatarSheikh Tamim bin Hamad Al Thani con fuerza Ataque israelí En la capital de Doha, y lo llama un «ataque de crimen imprudente» a Israel en su área de soberanía.

Leer también: Trump admite que Turn ha contado a Qatar sobre los ataques israelíes: esa es la decisión de Netanyahu



Esto fue transmitido Emir Qatar En una conversación por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el martes 9 de septiembre de 2025. Dijo que el ataque israelí fue una «violación sorprendente de su soberanía y seguridad, así como una violación real de las reglas y principios del derecho internacional», dijo el jeque Tamim en una declaración informada Al Jazera, Miércoles 10 de septiembre de 2025.

En la llamada telefónica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó su solidaridad en Qatar y condenó fuertemente el ataque a su soberanía, enfatizando que las soluciones diplomáticas pudieron resolver problemas que no se habían resuelto en la región.

Leer también: Israel admitió el ataque contra Doha para matar a los líderes de Hamas





Ataques israelíes contra la capital de Doha, Qatar, atacado a los funcionarios de Hamas

Al menos seis personas murieron en el primer ataque en Qatar, que había sido un mediador para poner fin a la guerra israelí en Gaza. Hamas Dicho cinco personas fueron asesinadas, incluido el hijo y el asistente de su líder principal, Khalil Al-Hayya, mientras que Qatar dijo que un oficial de seguridad estaba entre los que murieron en el bombardeo el martes.

Leer también: Israel está apuntando al liderazgo de Hamas en el ataque a Qatar, el alto el fuego de Gaza se ve amenazado



El Ministerio de Asuntos del Interior de Qatari declaró que el cabo Bader Saad Mohammed Al-Humaidi al-Dosari, miembro de las Fuerzas de Seguridad Nacional (Lekhwiya), «Die Syahid» al llevar a cabo sus deberes. Varios personal de seguridad también resultaron heridos en el ataque, la declaración del Ministerio del Interior Qatar.

Sin embargo, Hamas declaró que sus líderes, quienes, según Israel eran el objetivo, habían sobrevivido al esfuerzo de asesinato. Hamas describió el ataque como «crimen atroz, agresión descarada y violaciones sorprendentes contra todas las normas y leyes internacionales».

El Emir de Qatar instó a la comunidad internacional a pedir responsabilidad para los involucrados en «acciones malvadas», y expresó su esperanza de que Estados Unidos apoyara esta dirección justa.

La declaración establece que el presidente de los Estados Unidos respeta los esfuerzos de mediación de Qatar, enfatizando que «Qatar es un aliado estratégico de los Estados Unidos confiable», e insta a los líderes de Qatar a continuar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza.

‘Terrorismo estatal’



Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Foto : Murat Gök – Agencia Anadolu.

El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, calificó el ataque israelí como un «terrorismo estatal».

«Este ataque … solo podemos describirlo como un terrorismo del estado», dijo el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani. «Este es un mensaje para toda la región: que hay jugadores malvados en esta región».

Afirmó que Qatar no toleraría los ataques israelíes en su área de soberanía, diciendo que Qatar movilizó todos los instrumentos para responder al ataque, más allá de las declaraciones y críticas, incluso formando un equipo legal para solicitar la responsabilidad de Israel.

«La historia registrará este incidente, y las normas internacionales deben considerar este incidente, porque las violaciones de la soberanía estatal con tal descuido no deben ignorarse, y las medidas deben tomarse contra él», dijo el jeque Mohammed

El Primer Ministro de Qatar sugirió que los países en el Medio Oriente se unen para controlar a Israel. «Hoy, hemos llegado a un punto de inflexión para responder de todas las regiones a un comportamiento tan salvaje», dijo.

Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar condenaba «con la dureza del ataque cobarde israelí» en un edificio residencial habitado por los líderes de Hamas en Doha, llamando al ataque «violación descarada de todas las leyes y normas internacionales».

«El estado de Qatar enfatizó que no tolerarían el comportamiento imprudente de Israel y su intervención continua sobre la seguridad regional, así como cualquier acción que se dirigiera a su seguridad y soberanía», dijo el martes el portavoz del ministerio, Majed Al-Ansari, en un comunicado.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó en un comunicado que el ejército israelí lanzó un ataque contra Doha contra los líderes de Hamas el martes.

«La acción de hoy contra los líderes terroristas de Hamas es una operación israelí totalmente independiente», dijo Netanyahu en una carga de redes sociales. «Israel comenzó, Israel, quien lo llevó a cabo, e Israel era totalmente responsable».