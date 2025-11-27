Eminem se une a Jack White para el espectáculo de medio tiempo de Acción de Gracias de los Detroit Lions

¿Qué es mejor que ver a una leyenda de Detroit subir al escenario? Una combinación sorpresa de dos de ellos.

Nativo de Motor City Jack Blanco había sido anunciado como el artista del medio tiempo del partido anual de fútbol de Acción de Gracias de los Detroit Lions (este año contra los Green Bay Packers). Aun así, el rockero decidió subir la apuesta sacando a relucir eminem medio popurrí.

Eminem, también conocido como Marshall Mathers, quien es posiblemente el fan más famoso de los Lions, y su manager y presidente de Shady Records, Paul Rosenberg, fueron recientemente contratados por el equipo para consultar sobre la producción del espectáculo anual de medio tiempo hasta 2027. Los Lions también anunciaron que contrataron a Jesse Collins Entertainment (JCE) para producir la actuación.

Para tener en cuenta: White y Eminem no fueron los únicos dos nativos que actuaron en el juego de la NFL; Antes del inicio, la cantante de gospel Cece Winans interpretó magistralmente el himno nacional.

Más por venir…