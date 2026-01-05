‘Emily in Paris’ marca la renovación de la sexta temporada en Netflix

netflix ha renovado”Emily en París”por sexta temporada.

La serie está protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, una profesional de marketing de EE. UU. que se muda a París en busca de una nueva oportunidad laboral, que eventualmente también la traslada a Italia. La sinopsis de la temporada 5, que se estrenó en diciembre, dice: «Ahora, como directora de Agence Grateau Rome, Emily enfrenta desafíos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo encaja, una idea de trabajo fracasa y las consecuencias derivan en angustia y reveses en su carrera. Buscando estabilidad, Emily se inclina hacia su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al abordar el conflicto con honestidad, Emily emerge con conexiones más profundas y renovadas. claridad y disposición para abrazar nuevas posibilidades”.

Además de Collins, el reparto incluye a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque.

La temporada 5 debutó en el Top 10 de Netflix en la posición número 2 con 13,5 millones de visitas en sus primeros cuatro días de transmisión y se mantuvo en el segundo lugar con 13,3 millones de visitas la semana siguiente.

“Emily in Paris” fue creada por Darren Star, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy. Collins es productor. La serie proviene de Paramount Television Studios, Darren Star Productions y Jax Media.

Vea el anuncio de Netflix sobre la renovación de la temporada 6 a continuación.