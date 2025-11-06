El panorama de la producción francesa ha avanzado mucho desde que Emily llegó a la ciudad por primera vez.

A principios de 2019, “Emily en París«fue uno de los 15 rodajes internacionales que aterrizaron en la Galia, generando juntos alrededor de 70 millones de dólares en gasto local por trimestre. Seis años después, ese panorama se ve muy diferente. El auge pospandémico ha disminuido mientras que la inversión ha aumentado, con entre 18 y 20 proyectos proporcionales ahora con un promedio de 175 millones de dólares en períodos similares. De hecho, el gasto general superó los 300 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, impulsado por «Emily’s». El regreso de la quinta temporada y un sector fortalecido por nueva capacidad en animación, VFX e infraestructura de estudio, todo parte de un plan más amplio para hacer de Francia una ventanilla única para la producción.

El apoyo público ha sido fundamental para esa transformación. Una actualización de 2020 de la devolución de impuestos de Francia para producciones internacionales (TRIP) agregó una bonificación del 10 % para proyectos que gasten al menos 2,3 millones de dólares con VFX e instalaciones de posproducción francesas, además de la devolución estándar del 30 %. Desde entonces, el plan de modernización Francia 2030 ha impulsado el desarrollo de la infraestructura y la fuerza laboral, salpicando el panorama con nuevos activos como un terreno muy detallado de 3,7 acres que replica la Ciudad de la Luz, que recientemente interpretó un sustituto de París para “Emily” y su equipo.

«Los proyectos ahora duran más, se filman más días, se hacen más efectos visuales y se invierte más», dice Arnaud Roland, que supervisa la iniciativa para la agencia cinematográfica nacional. CNC. «Cuando se combina eficiencia con agilidad, se comprende por qué los productores regresan. Los cineastas estadounidenses suelen decir que algo exclusivamente francés siempre aparece en la pantalla, sin importar cuán internacional sea el proyecto».

Ese cierto je ne sais quoi se ha convertido en una ventaja en un mercado global ferozmente competitivo donde las exenciones fiscales son meras apuestas. Como parte de un esfuerzo cada vez mayor de divulgación, la comisión internacional del CNC, Cine Franciaahora defiende producciones locales con impacto global, destacando “The Substance” y la comedia de acción “Heads of State” como títulos que utilizaron localizaciones francesas para sustituir a España, Italia, Serbia, Croacia, el Reino Unido, Estados Unidos y Polonia.

Pero para atraer aún más atención en los próximos años… incluida la próxima temporada de “The White Lotus” de HBO — Film France apostará por las instituciones emblemáticas de la Galia.

“Padre Madre Hermana Hermano“ Películas de Losange

“Nuestro punto fuerte es la agilidad”, afirma la directora de Film France, Daphné Lora. «Podemos coordinar rápidamente todos los servicios gubernamentales para satisfacer las necesidades únicas de cada producción, desde el acceso militar hasta las colaboraciones de marcas. Hemos conectado a los cineastas con infraestructuras y sitios históricos que normalmente están cerrados al público y hemos traído socios de lujo cuando la historia lo requiere. También manejamos la logística crítica, como obtener visas en menos de 48 horas. Puede que no suene glamoroso, pero es esencial y nos da una ventaja real».

Aprovechando ese impulso, Film France ha ampliado su alcance organizando “giras de inspiración” para productores visitantes y enviando delegaciones de expertos franceses en efectos visuales y producción a Los Ángeles para reuniones de la industria. Este año, también formalizó una asociación de financiación con el Festival de Cine Francés Estadounidense, creando un canal directo para el diálogo entre los dos ecosistemas al conectar el liderazgo del CNC con los gremios de la industria estadounidense.

«El objetivo va mucho más allá de promocionar Francia como destino de rodaje», añade Roland. «Se trata de elevar el perfil global de Francia y construir asociaciones creativas y técnicas duraderas. Queremos que el país sea visto no sólo como un centro de servicios sino como un colaborador genuino, un lugar que puede ofrecer éxitos de taquilla y ganadores de festivales. [like Jim Jarmusch’s “Father Mother Sister Brother”] ambos en el mismo año.

«Cuando la próxima gran franquicia decide filmar aquí, no debería parecer suerte», añade. «Debería parecer inevitable».