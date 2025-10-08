Emily en París Ashley Park nombrado Embajador de Goodwill Programa de alimentos de la ONU

Actriz y cantante Parque ashley ha sido nombrado embajador de buena voluntad para el Programa de Alimentos Mundiales de la ONU.

La estrella de «Emily in Paris» tiene un historial de defensa de la seguridad alimentaria en todo el mundo. Lanzó una apelación de recaudación de fondos para Sudán cuando el país enfrentó la hambruna, recaudando más de $ 500,000 y más de un millón de comidas.

En el Día Mundial de la Alimentación 2024, se unió al Embajador de Goodwill de WFP, Michael Kors, en un video que informa a las personas sobre el programa de alimentación escolar local de la organización y su impacto en las mujeres agricultores, niños y comunidades. Más recientemente, emitió otra apelación de recaudación de fondos, esta vez para proporcionar alimentos a madres y niños que enfrentan desnutrición.

«Estoy realmente honrado y honrado de convertirme en un embajador de Goodwill Program World Food», dijo Park en el comunicado el miércoles. «Estoy ansioso por ayudar a elevar las voces de las mujeres, los niños y las comunidades que enfrentan el hambre e inspirar a otros a tomar medidas junto a mí. Si bien terminar el hambre puede parecer abrumador el equilibrio «.

La directora ejecutiva del WFP, Cindy McCain, dijo: «Estoy encantado de dar la bienvenida a Ashley a nuestra familia del PMA en un momento en que las necesidades humanitarias continúan creciendo y la hambruna es una vez más una realidad en nuestro mundo. Su poderosa voz será invaluable para movilizar el apoyo a medida que corremos para alcanzar a millones de personas severamente hambrientas, mujeres y hombres con alimentos que ahorran vidas. Espero que Ashley inspire a los espíritus humanitarios a muchos otros jóvenes que nos unimos a muchos jóvenes que nos unimos a muchos jóvenes, a muchos jóvenes, a los que nos hemos unido a muchos jóven. Y crea un futuro mejor donde nadie se acostará con hambre «.

Otras celebridades que se desempeñan como embajadores del PMA de Goodwill incluyen a Kate Hudson, Abel «The Weeknd» Tesfaye, Ons Jabeur, hijo Heung-Min, Andrew Zimmern y Antoni Porowski.