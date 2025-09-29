Emily Blunt reacciona a la actriz de IA Tilly Norwood Firming News

Emily Blunt no había escuchado las noticias cuando se sentó para un próximo episodio de la Variedad Podcast de circuito de premios esta semana. Pasar por el estudio antes del estreno de Los Ángeles de A24 «La máquina de aplastamiento«El lunes por la noche, al actor nominado al Oscar recibió un nuevo titular: una actriz generada por IA nombrada Tilly Norwood había sido presentado durante el fin de semana y ya estaba atrayendo el interés de los agentes de talento.

Variedad abrió el informe Para Blunt durante la entrevista, dejándola leer partes de la historia en voz alta. La reacción de la estrella fue inmediata.

«¿Me decepciona? No sé cómo responderlo, aparte de decir cuán aterrador es esto», comenzó Blunt. Cuando se le muestra una imagen de Norwood, exclamó: «No, ¿hablas en serio? Eso es una IA? Buen señor, estamos jodidos. Eso es realmente, muy aterrador, vamos, agencias, no hagas eso. Por favor, deja de quitar nuestra conexión humana».

Tilly Norwood es la primera creación de Xicoia, un estudio de talento AI recientemente lanzado que se separó de la compañía de producción de Eline Van der Velden, Particle6. Van der Velden, quien reveló el proyecto durante la cumbre de Zurich en el Festival de Cine de Zurich, dijo a los asistentes que los estudios están desarrollando en silencio experimentos similares y que se esperan anuncios adicionales en los próximos meses.

Bolso, visiblemente inestable, señaló que Norwood fue diseñado para parecerse a un compuesto de artistas familiares. Variedad Le dice a Blunt: «Quieren que sea la próxima Scarlett Johannson».

Ella responde constantemente: «Pero tenemos a Scarlett Johansson».

Los comentarios surgen cuando Hollywood continúa luchando con el uso de inteligencia artificial en cine y televisión. El debate sobre la semejanza digital y las protecciones de IA fue un punto de inflamación en los ataques duales de WGA y SAG-AFTRA del año pasado, con actores que pidieron salvaguardas contra sus voces e imágenes que se replican sin consentimiento. El La reacción fue casi inmediata de los actores de Hollywood Como Melissa Barrera, Lukas Gage y más.

Blunt estrellas en «The Smashing Machine» frente a Dwayne Johnson cuando Dawn Staples, el socio del luchador de MMA Mark Kerr. Dirigida por Benny Safdie, la película debutó en los festivales de cine de Venecia y Toronto, donde atrajo reacciones emocionales del público y el elenco por igual, y ha obtenido el zumbido de Oscar temprano.