Emily Blunt en la película de Spielberg en el Super Bowl

Universal Pictures ha lanzado un nuevo tráiler de Steven Spielbergla misteriosa película extraterrestre, “Disclosure Day”, durante Supertazón Domingo.

Las estrellas del cine de ciencia ficción. Emily BluntJosh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

El lema dice: «Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿eso te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas. Nos acercamos al… ‘Día de la Divulgación'».

Spielberg desarrolló la historia con el guionista David Koepp, con quien anteriormente colaboró ​​en las películas “Jurassic Park”, “Jurassic Park: The Lost World”, “La guerra de los mundos” e “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”.

Blunt interpreta a un meteorólogo de Kansas City TV que de repente es superado por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras graba un segmento meteorológico en vivo. O’Connor interpreta a un creyente en la vida extraterrestre, decidido a revelar la verdad sobre la vida fuera de la Tierra al resto del mundo.

“Disclosure Day” marca la película número 37 que Spielberg ha dirigido desde su debut en 1964. Proyectos de ciencia ficción bien conocidos en su filmografía incluyen las películas de “Jurassic Park” y “La guerra de los mundos”, además de “Encuentros cercanos del tercer tipo”, “ET el extraterrestre”, “Minority Report”, “AI Artificial Intelligence” y “Ready Player One”.

La película más reciente de Spielberg, “The Fablemans”, se estrenó en 2022 como un drama sobre la mayoría de edad basado libremente en los primeros años de vida del director y sus comienzos como cineasta. La película semiautobiográfica estuvo dedicada a los recuerdos de los padres de Spielberg, Leah Adler y Arnold Spielberg, quienes murieron en 2017 y 2020.

“Disclosure Day” estará en los cines el 12 de junio.

Mira el avance a continuación.