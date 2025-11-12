Emily Blunt detalla su primera audición para una película a los 19 años

Emily Blunt se sentó con revista elle para su serie de portada Women in Hollywood y recordó su primera audición cinematográfica, que fue para el drama romántico de 2004 de Paweł Pawlikowski, “My Summer of Love”. Blunt tenía 19 años en ese momento. La película fomentaba la improvisación, por lo que no hubo ningún guión para leer durante la audición.

“Paweł estaba sentado junto a la ventana y tenía el pelo loco”, dijo Blunt. «Me está filmando con su videocámara y con su acento polaco dice: ‘Está bien, entonces vamos a leer un poco. Miras por la ventana y ves a tu papá y se está follando a su secretaria, y quiero que te horrorices. Te enojas mucho, mucho. Luego te enojas mucho y lloras por eso. Y luego, en algún momento, finges que todo es una broma. Está bien, vete'».

“No me dio otra oportunidad que la de poner los pies en el fuego”, agregó Blunt, señalando que inmediatamente llamó a su agente y le contó lo horrible y vergonzoso que pensó que lo había hecho en la audición. Blunt finalmente consiguió el papel, protagonizando la película junto a Natalie Press.

«Se trataba de vivir el momento y convertirse realmente en alguien más», dijo Blunt sobre actuar en la película, que se centra en el romance entre dos mujeres jóvenes. «Paweł me enseñó mucho sobre la ambigüedad y la espontaneidad, lo cual al principio me resultaba completamente aterrador. Trabajar sin ningún conformismo me daba mucho miedo. Pero después, viendo la película, aprendí rápidamente lo convincente que puede ser la ambigüedad».

Blunt continuó: «Realmente creó esta base para mí: puedes hacer cosas realmente aterradoras, puedes crear, puedes cambiar las líneas, puedes estirar una escena, puedes hacer eso. Así que diría que esa película fue un gran punto de inflexión, una gran lección para mí. Como ser arrojado al fondo con un peso alrededor de mis tobillos».

Si bien no fue un gran éxito de taquilla, “My Summer of Love” fue muy bien recibida por los críticos de cine y ganó el premio a la mejor película británica en los BAFTA. La película fue el segundo largometraje de Pawlikowski como director y luego dirigió películas como “Ida” y “Cold War”, la primera de las cuales ganó el Oscar a la mejor película internacional y la última le valió a Pawlikowski una nominación a mejor director.

La actuación de Blunt en “My Summer of Love” fue ampliamente elogiada, con Variedades revisar calificándola de «fantástica» y elogiándola por añadir una «sensación de amenaza» a la película con su personaje «misterioso y confuso».

