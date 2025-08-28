Emily Atef en el drama de empoderamiento femenino de Kenia-Set ‘Call Me Queen’

Emily AtefEl aclamado cineasta iraní de nacido en alemán detrás del contendiente de Golden Bear de 2023 Berlín «Algún día nos contaremos todo», está en postproducción en su próxima película, el drama de empoderamiento femenino de Kenia «Call Me Queen». El director presentará el proyecto durante el mercado de financiación de Gap Gap de Venecia, que tiene lugar del 29 al 31 de agosto.

«Call Me Queen» cuenta la historia de una mujer intrépida del barrio pobre más grande de Nairobi que encuentra parentesco inesperado con un periodista irlandés que vive en la capital de Kenia. Ambientada a fines de los años 90, ya que la epidemia del SIDA está diezmando a las comunidades empobrecidas, la película sigue al dúo improbable a medida que se encuentran en la primera línea de una batalla mucho más grande que ellos, asumiendo las compañías farmacéuticas que niegan a los kenianos acceder a los tratamiento que salvan la vida.

PIC es producida por Ringel Film en coproducción con Les Films Pelléas y Ascent Films. Los productores son Gian-Piero Ringel, quien cofundó su teja con sede en Berlín con el director Wim Wenders en 2011, y el productor de «Anatomy of a Fall», David Thion. Global Constellation está representando las ventas mundiales.

Hablando con Variedad Antes del evento de Venecia, Atef recordó haber recibido una llamada telefónica de Ringel en 2018 sobre un proyecto impulsado por mujeres en inglés ambientado en Kenia que se inspiró en la novela «Mercy», escrito por la veterana corresponsal extranjera italiana Lara Sontoro.

Habitualmente atraído por «cualquier cosa que sea [set] muy, muy lejano y liderado por la mujer [about] Emancipation «, dijo el director que desde el principio» vio mucho el potencial «en la película lanzada por el veterano productor.

Atef sabía, sin embargo, que adaptarlo para la pantalla tomaría algo de trabajo. «La novela está muy maravillosamente escrita … pero es muy seguido de este corresponsal de la Guerra Blanca a finales de los años noventa en Nairobi», dijo. «Las cosas han cambiado tanto desde 2006 [when the novel was published]. Estos son momentos diferentes «.

Para desarrollar el guión, Atef trabajó con los co-escritores Jeannine Dominy, Josune Hahnheiser y Hawa Essuman, cambiando el enfoque narrativo de su protagonista blanca, la periodista irlandesa Anna, a Quinta, conocida como «reina»: una sola madre de Ruanda, que vive en los barrios de Nairobi, cuya vida se convierte en la ventaja cuando está diagnosticada con Hiv.

La película sigue el movimiento de base dirigido por Queen, que viene a la cara para enfrentar la codicia corporativa mientras descubre cómo a los pobres kenianos se les niega el acceso a las drogas que salvan vidas. Junto con Anna, se embarca en un viaje que se convierte en una audaz lucha contra la enfermedad, la pobreza, la industria farmacéutica y un gobierno corrupto.

«Para mí, era muy importante que fuera una historia de emancipación africana», dijo Atef. «Es una historia de emancipación femenina, pero también es una historia de emancipación africana. Nuestra ‘reina’ africana es la héroe. Ella es la que mueve a su comunidad para traer cambios».

«Call Me Queen» está protagonizada por la actriz de Ruanda Eliane Umuhire, cuyos créditos incluyen «A Quiet Place: Day One» y el thriller francés de ciencia ficción francés «Plan B». De acuerdo con la convicción del cineasta de que la producción sea liderada por los africanos, ATEF dijo que su equipo era «98% de Kenia», incluidos el coguionista Essuman, el coproductor API Matene y los jefes de departamento clave.

ATEF es conocido por sus películas, incluidas las selecciones de competencia de Berlín, «Algún día, nos contaremos todo» (2023) y «3 días en Quiberon», que se estrenó en 2018, y «Más que nunca», protagonizada por Vicky Krieps, que se inclinó en el festival de cine de Cannes sin cierta consideración en 2022. También ha dirigido Episodes de la serie de televisión «Jackpot» y EMMY Strand «.

En su cuerpo de trabajo, dijo la directora, ha sido «atraída por las historias femeninas de emancipación, historias que muestran el viaje existencial de una héroe/antihéroe, en mundos fuera de mi mundo». Del protagonista homónimo de «Call Me Queen», dijo Atef: «Ella nació como héroe, pero nunca supo que lo era».

«Ella solo se apresuró por sus hijos. Y luego se da cuenta en cierto punto de la película que necesita cambiar», continuó el director. «No se trata solo de ella; se trata de su gente. Si nadie lo va a hacerlo, entonces lo es».

La producción en «Call Me Queen» tuvo lugar entre octubre de 2024 y marzo de 2025, con la película filmada durante enero y febrero de este año: un tiempo turbulento en una nación de África Oriental que se ha visto envuelta en protestas antigubernamentales generalizadas que se remontan a la primavera pasada.

Durante la preproducción en Nairobi a principios de 2024, Atef fue testigo de una serie de manifestaciones no relacionadas sobre una serie de femicidas que habían sacudido el país, con “miles y miles de mujeres kenianas, jóvenes, gritando sus pulmones [out] – diciendo ‘¡Deja de matarnos! ¡Deja de matarnos! ‘”Mientras salían a las calles.

«Fue increíble», dijo Atef, señalando los disturbios continuos en Kenia como una señal de cómo «la política nos alcanzó» durante la producción de su película.

Es una de las razones por las que cree que «llamar a la reina» es «más relevante que nunca».

«Aunque la película se desarrolla en el ’99, es una historia muy moderna», dijo. «Es muy político. Es muy hoy. Se trata del poder de la comunidad y el poder de la resistencia. Tenemos el poder», agregó. «Nos dicen que no tenemos el poder, pero realmente lo hacemos».