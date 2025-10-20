Emilia Jones sobre la pelea de Maeve y Jayson, quedarse con el dinero

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de “A Still Small Voice”, el final de la serie de “Tarea”, ahora transmitiendo en HBO Max.

A lo largo de “Task” de HBO, Maeve Prendergrast (Emilia Jones) son los ojos de la audiencia, después de descubrir que su tío, Robbie (Tom Pelphrey), está involucrado en una persecución del gato y el ratón tanto con el FBI como con una violenta banda de motociclistas llamada Dark Hearts después de matar a dos de los miembros del grupo y luego secuestrar a su hijo Sam (Ben Doherty) tras sus muertes. Es Maeve quien tiene que vigilar a Sam, sabiendo que en cualquier momento, los Corazones Oscuros o el FBI podrían encontrar a Robbie.

Después de la muerte de Robbie en el episodio 6, Maeve se encuentra estancada en el procesamiento de la pérdida de su tío y, al mismo tiempo, descubre cómo sobrevivir con su sobrina y su sobrino después de la muerte de Robbie. En los momentos finales del penúltimo episodio, Maeve recibe la bolsa de dinero que Robbie había estado tratando de esconder antes de su muerte, dándole la oportunidad de hacer una nueva vida si logra alejarse de los Corazones Oscuros.

Al darse cuenta de que los Corazones Oscuros vienen a buscarla, a Maeve y al resto de la familia Prendergrast les toca esconder el dinero y alejarse lo más posible de ellos antes de que sea demasiado tarde.

Jones habló con Variedad sobre la dinámica familiar de Maeve y Robbie, cómo la muerte de Robbie afecta a Maeve durante todo el final de la serie y la escena de la pelea final con Jayson, el jefe final de Dark Heart (Sam Keeley).

Robbie muere en el episodio 6, y en los momentos finales del episodio, Maeve recibe la bolsa con el dinero de Robbie en la puerta de su casa. Se da cuenta de que es la única persona que sabe el paradero de lo que están buscando los Corazones Oscuros y, al llegar al Episodio 7, está lidiando con muchas cosas.

Maeve siempre ha sido muy inteligente, así que en el momento en que tiene la bolsa de dinero en la mano, dice: «¿Quién va a querer esto?». Sabe que la gente la perseguirá a ella y a los niños. Pero, al mismo tiempo, está feliz de que el plan de Robbie haya funcionado. Es un momento de emociones muy encontradas para ella.

¿Cómo cambia el sacrificio de Robbie lo que Maeve siente por él?

Durante mucho tiempo, Maeve se debatió entre sentir resentimiento hacia Robbie y sentir tanto amor hacia él. Ha tenido que recoger los pedazos y ser la figura adulta fuerte en la relación. Cuando conoces a Maeve por primera vez, está muy cansada de recoger los pedazos y limpiar el desastre que hace Robbie. Al final del programa, cuando Maeve se da cuenta de que Robbie se sacrificó con este plan y funcionó. [because] él no se detendría hasta que tuviera éxito, ella le tiene mucho respeto y simplemente sabe que sin importar lo que hiciera Robbie, él siempre estaba pensando en otras personas. Incluso cuando Tom lo interroga [Mark Ruffalo]Robbie dice: «Por favor, mantén a Maeve fuera de esto».

Robbie realmente tiene un corazón de oro y creo que eso es lo que Brad [Ingelsby] Lo hace muy bien con la ambigüedad moral. Los malos pueden tener buenos corazones y los buenos pueden tener malos corazones. La escena con Grasso [Fabien Frankel] cuando él le da la advertencia es un momento realmente bueno para su personaje, porque te muestra que a pesar de todos sus defectos, ha aprendido de sus errores. Lo mismo ocurre con Tom, y cómo deja que Maeve se quede con el dinero al final.

Hay una escena en el primer episodio en la que Robbie y Maeve están hablando en el porche y obtenemos más información sobre la dinámica familiar después de la muerte de su padre. Hay un trauma generacional que ha estado muy dentro de Robbie y ahora de Maeve. Entonces, ¿cómo afecta el pasado de su familia a las decisiones que toma a lo largo de la temporada?

No ha tenido el tiempo ni el espacio para realmente lamentar la pérdida de su padre, y la ha estado empujando cada vez más profundamente dentro de ella y bloqueándola. La escena en el porche que mencionaste es una escena realmente importante para Maeve, porque es la primera vez que realmente dice lo que siente. No importa lo que le arrojes a Maeve, ella lo acepta porque es dura. Es la primera vez que Robbie se da cuenta de que hay una chica de 21 años parada frente a él pidiendo ayuda después de perder a su padre. Por eso le resulta tan difícil afrontar la muerte de Robbie, porque Jayson mató a su padre y a su tío.

El final tiene un enfrentamiento final en la casa Prendergrast, donde Jayson descubre que Maeve tiene la bolsa de dinero escondida en alguna parte. ¿Cómo fue montar esa escena final con Sam Keeley y el resto del elenco?

¡Fue emocionante! Estaba cruzando personajes con los que realmente no había cruzado completamente antes. Todos éramos conscientes de que era el clímax del espectáculo y había una inmensa presión para nosotros porque queríamos asegurarnos de poder hacerlo lo mejor que pudiéramos. Hicimos todas nuestras propias acrobacias y fue muy divertido y desafiante porque estaba usando mi cuerpo de una manera que nunca antes lo había usado. Sam es un actor muy intenso y se entrega de lleno. Fue realmente fantástico rebotar en ello. La escena después de que estamos en el gallinero y Maeve se escapa y Jayson la agarra por la espalda, yo realmente estaba tratando de huir, y él realmente estaba tratando de agarrarme, y seguimos filmando porque el equipo quería dejar que la escena se desarrollara durante el mayor tiempo posible.

Hay una escena en la que Maeve mira el dinero al final, donde dice que Robbie hubiera querido que la familia lo tuviera para poder tener una vida mejor. Al final del episodio, Maeve y los niños se mudaron de la casa y se dirigen a un nuevo destino. ¿Cómo te gustaría imaginar que sería la “vida mejor” de Maeve?

Espero que pueda construir un ambiente agradable y cómodo para ella y los niños, y darles la vida que se merecen después de un comienzo tan difícil. También espero que ella pueda hacer cosas por sí misma por una vez, ya que es muy joven y durante toda su juventud ha asumido tanta responsabilidad adulta. Espero que con la ayuda de Robbie y el dinero, ella realmente pueda empezar a pensar en sí misma y ponerse a sí misma y a los niños en primer lugar, y que puedan tener una vida realmente cómoda en la que ella no tenga que preocuparse.

Esta es la primera vez que trabajas con Brad Ingelsby, así que si pudieras volver a trabajar con él en un proyecto futuro, ¿qué género te gustaría que explorara a continuación?

Haría cualquier cosa por Brad. Su escritura es tan auténtica y matizada, y es tan encantador. “Task” es un programa de crímenes, pero con amor, pérdida, familia y perdón, y todos estos temas intensos y con los que se puede identificarse, pero con mucha acción, por lo que es un poco para todos. Cada personaje tiene una historia de fondo con muchas capas, y si volviera a tener algún proyecto de Brad Ingelsby, aprovecharía la oportunidad de trabajar con él nuevamente.

También me enteré de que mientras filmabas “Task” en Filadelfia, viste a Olivia Rodrigo en concierto con Fabien Frankel y algunos miembros del equipo durante tu tiempo libre.

¡Dios mío, lo hicimos! ¿Sabes qué es triste? Mark organizó todo el concierto y consiguió las entradas para todos, creó un chat grupal y dijo: «Chicos, iremos a verla después», ¡y luego tuvo que trabajar! Mark tuvo que ir a filmar “Task”, ¡así que todos los demás tuvieron que acudir a Olivia Rodrigo después de que él literalmente había organizado todo! Fabien y yo conseguimos toda la mercancía y él tenía las gafas de sol moradas con la camiseta de la gira de Olivia Rodrigo. Es un gran fan de Olivia y estaba cantando toda la letra de «Vampire».

“Task” es bastante oscura en algunos lugares, por lo que fue muy agradable ir a un concierto de Olivia Rodrigo el fin de semana y desconectarse por un segundo durante el rodaje. Fue una gran experiencia.

